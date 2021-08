Impossibile non informarsi sull’ora e sul dove vedere la conferenza stampa di Valentino Rossi oggi 5 agosto. Il motociclista italiano, nel corso del pomeriggio odierno, ha deciso di incontrare i giornalisti per parlare del suo futuro, ora più che mai in bilico tra un ritiro e una stagione ancora sulle piste.

Il dottore quarantaduenne ha fatto la storia del motociclismo italiano e mondiale. Di certo la sua carriera sulle due ruote come protagonista diretto della gare volge al termine e sarà lo stesso Valentino Rossi a dirci se continuerà o meno il suo cammino nel 2022, ma pure come.

A che ora si svolgerà la conferenza stampa di Valentino Rossi? L’appuntamento con la stampa è fissato per le ore 16:15 di questo pomeriggio. All’incontro presenzieranno solo i giornalisti, questo è vero, ma sarà possibile comunque vedere la diretta dell’evento anche da casa e naturalmente sarà Sky a trasmettere il fatidico momento. I canali a disposizione saranno due ossia il più generico Sky Sport 24 sul canale 200 e ancora la rete dedicata MotoGP selezionando sul telecomando la rete 208. In entrambi i casi la trasmissione con protagonista il motociclista avrà il via alle ore 16 per dare spazio ai primi commenti pre-conferenza.

Solo gli abbonati a Sky potranno vedere la conferenza stampa di Valentino Rossi su Sky in diretta TV o anche attraverso l’app SkyGo per il loro tablet o smartphone. In alternativa, chiunque vorrà conoscere quanto detto dal motociclista in diretta a partire dalle 16:15, potrà almeno usufruire del live-blog di pubblicato su www.Skysport.it. Sono molti a protendere per la decisione finale del dottore verso il ritiro dalla sua pluriennale carriera. Allo stesso tempo, è ancora in piedi l’ipotesi che Rossi decida di continuare a correre almeno per un altro anno nel 2022, in particolare per Ducati nel team in Moto GP Vr46 finanziato da Tanal Entertainment Sport del principe Al Saud.