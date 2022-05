Il Mondiale di MotoGP 2022 è giunto al settimo appuntamento stagionale; l’ultima tappa, che si è disputata sul Circuito di Jerez de la Frontera in Spagna, ha visto trionfare un ottimo Pecco Bagnaia in sella alla Ducati e seguito sul podio da Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargarò (Aprilia). Il prossimo Gran Premio si terrà in Francia, sul circuito Bugatti, in programma dal 13 al 15 maggio. Il tracciato motoristico è posizionato vicino a Le Mans ed è ricavato in modo parziale dal classico Circuit de la Sarthe. Fu inaugurato nel 1966 e si snoda per 4.185 metri con 11 curve totali. Le categorie che ospita sono: Motomondiale, Formula 1 e Deutsche Tourenwagen Masters.

Il tempo record ottenuto sul circuito Bugatti e registrato in gara appartiene a Maverick Vinales (su Yamaha YZR-M1), stabilito nel 2017 in 1’32″309. A questo punto, andiamo a vedere insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara. Il Gran Premio di Francia, settima tappa del campionato di MotoGP 2022, inizierà venerdì 13 maggio, con le Prove Libere 1 alle ore 09.55, successivamente toccherà alle Prove Libere 2 alle ore 14.10. Sabato 14 maggio spazio alle Prove Libere 3 in programma alle ore 09.55, poi alle Prove Libere 4 alle ore 13.30 e per concludere le attesissime Qualifiche alle ore 14.10.

Il Gran Premio di Francia 2022 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Per quanto riguarda TV8, il canale del digitale terrestre trasmetterà la differita in chiaro sia delle Qualifiche, delle classi Moto3, MotoGP e Moto2 dalle 15.30, che gara alle ore 17.05. Buon divertimento a tutti gli appassionati di motori e di MotoGP.

