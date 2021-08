L’amicizia con Grazia Di Michele e la collaborazione artistica che ne è nata mi ha portato ad avere tante Cantautrici collegate con WE HAVE A DREAM o in studio del Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Tra di loro CHIARABLUE, che è venuta accompagnata da Francesco Carcano al contrabbasso e Matteo Iarlori alla chitarra. I musicisti hanno sottolineato e pennellato le atmosfere latine dei brani che lei compone. Ad assistere alla sua esibizione, seduto accanto a me, c’era Claudio Gallo Golinelli che ha apprezzato ma ha anche fatto il birichino molesto.

Le atmosfere brasiliane che hanno affascinato Chiarablue hanno origine quando, a 8 anni, le hanno regalato un disco di Marisa Monte.

Tra i racconti che Chiarablue ha fatto al Premiato Circo Volante del Barone Rosso c’è stato quello della canzone “2 agosto 1980”, nata vedendo un video sulla strage alla stazione di Bologna. A lei è venuto spontaneo raccontare una storia d’amore di una fidanzatina che veniva in treno ad incontrare il suo amore. Chiarablue è nata esattamente 9 mesi dopo quella data. Quindi, nella vita precedente era davvero quella ragazza che poi lei canta 40 anni dopo?

Le altre canzoni che ha eseguito sono state: “Idifesi”, “Amore tossico” e “Il mare condiviso”. Mi ha promesso di tornare quando al Premiato Circo Volante del Barone Rosso avrà il suo primo vinile.

Ed ecco una breve sua biografia:

Chiarablue è una cantautrice originaria di Rieti. Affonda le sue radici stilistiche nella profondità emozionale delle sonorità mediterranee e latine e, i suoi viaggi, la portano a stretto contatto con la componente folkloristica della musica, quella che diventa parte integrante della cultura popolare e suo primo mezzo di comunicazione e narrazione. Ne rimane talmente incantata e affascinata da iniziare un percorso di ricerca e contaminazione per le proprie composizioni, che la portano dal bossanova al jazz, dal bolero al tango, dalla musica messicana di Chavela Vargas al fado di Amalia Rodriguez, dalle ballate siciliane di Rosa Balestrieri ai canti della tradizione romana.

Raffinata e passionale scrive canzoni sui tortuosi percorsi dell’animo umano, con la convinzione che l’arte abbia la capacità di trasformare tutte le emozioni, anche quelle negative, in bellezza.

Il progetto, apprezzato dalla critica, le permette di aggiudicarsi un posto tra le dieci finaliste del Premio Bianca D’Aponte 2019 e di vincere ben due premi: la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Musica Nuda) e una collaborazione artistica con Mariella Nava e l’etichetta Suoni dall’Italia.

Nel 2020 è l’artista scelta da Isola Tobia Label per la 5^ edizione dell’Agricooltour.

Chiarablue è finalista della 16^ edizione del Premio Bindi.

Nel 2021 pubblica il suo album d’esordio dal titolo “Indifesi” che conquista un posto nella cinquina dei finalisti, nella categoria Opere Prime, del Premio Tenco 2021, concorrendo per l’ambita targa.

