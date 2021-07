Lenovo ha appena lanciato il nuovo programma fedeltà ‘Affidabilità Garantita’, che prevede un rimborso fino a 1000 euro nel caso in cui, entro il primo anno di vita, un device del produttore cinese dovesse presentare problemi. L’iniziativa (che troverete spiegata con tutti i dettagli in questa pagina), tra le altre cose, risulta valida da subito anche sul mercato italiano. I prodotti che rientrano nel nuovo programma fedeltà ‘Affidabilità Garantita’ sono quelli della categoria consumer (PC, laptop, tablet, all-in-one, desktop, etc.) comprati entro il 31 dicembre 2021.

I rimborsi varieranno in base al tipo di dispositivo: fino ad un massimo di 350 euro su monitor e tablet, fino a 1000 euro su PC, all-in-one e notebook. Parliamo, in ogni caso, di problemi tecnici che dovessero presentarsi dopo almeno 1 mese e fino ad 1 anno dalla data di acquisto. Volete aderire? Dovrete semplicemente registrarvi entro 15 giorni dall’acquisto. Lenovo ha anche lanciato il numero verde ‘0220310000‘, da poter chiamare in caso di malfunzionamenti di ogni genere (ci sarebbe anche la pagina web di supporto ufficiale da consultare in certi frangenti, scegliete la modalità che vi è più consona). Una volta portata a termine la riparazione, si avranno a disposizione 30 giorni per fare domanda di rimborso (non bisogna scordarsene per evitare che il rimborso non vi venga poi riconosciuto).

Natasha Perfetti, Marketing Manager della divisione italiana del produttore cinese, ha affermato che il programma fedeltà ‘Affidabilità Garantita’ è in piena filosofia Lenovo, con un’attenzione costante al cliente, offrendogli un supporto tecnico di sicuro valore in termini di servizi offerti. L’iniziativa denota certamente l’importanza del nostro mercato per Lenovo (chissà che non possa essere estesa anche ai prodotti acquistati dopo il 31 dicembre 2021). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.