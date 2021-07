Sono stati annunciati gli ospiti di Battiti Live stasera su Italia 1. La terza puntata dello show di Radionorba, supportato quest’anno da Cornetto, va in onda in differita giovedì 29 luglio per portare sulle reti Mediaset tanta musica.

Lo show è già stato registrato; alla conduzione ci sono, ancora una volta, Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Tanti gli ospiti italiani ed internazionali attesi oggi su Italia 1 per presentare i rispettivi nuovi singoli in radio. a Scaldare il backstage ci sarà Mariasole Pollio.

Tra gli ospiti di Battiti Live stasera su Italia 1 sono attesi Ermal Meta ed Emma Marrone ma anche Rocco Hunt e Ana Mena. Ci sarà Noemi che duettterà con Carl Brave e poi Il Tre e Mr.Rain. I Sottotono, Fred De Palma e poi Takagi e Ketra con Giusy Ferreri per dare ancora spazio ai tormentoni dell’estate 2021.

Ospiti di Radionorba oggi anche Purple Disco Machine e Sophie and The Giants con la presentazione dal vivo della hit Right Now. Sul palco anche Michele Bravi che porterà la sua Falene in featuring con Sophie Scott.

A duettare con Carl Brave in Regole sarà la talentuosa Lil Jolie. Attesi su Italia1 anche Clementino e Nina Zilli.

Oltre alle esibizioni sul palco principale, al Castello Aragonese di Otranto, altre performance saranno on the road. Stasera vedremo quelle di Alvaro Soler da Bari, Arisa da Foggia e Mahmood da Taranto. Sono in tutto 15, suddivide nei diversi appuntamenti, le località pugliesi che hanno ospitato le performance on the road.

Gli ospiti di Battiti Live stasera su Italia 1