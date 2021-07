Temptation Island 2021 chiude i battenti con un’ultima puntata col botto (e botte). Non è mancato proprio niente ieri sera in quel di Canale5 tra sentimenti da mettere a nudo, corna, baci e schiaffi, e tutto questo ha permesso al programma, dopo dieci anni di onorato servizio, di portare a casa ascolti esorbitanti. Ieri sera il programma della scuderia di Maria de Filippi ha segnato il 27,4% di share con 3.694.000 spettatori lasciando la replica di Carramba Che Sorpresa con 1.513.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Inutile dire che sono tante le differenze tra i due programmi e non solo nella durata ma anche nel contenuto. Da una parte Temptation Island 2021 con un finale inedito e ricco di colpi di scena e dall’altro una replica di un programma cult di una televisione che fu e che non rivedremo. Qualcuno sottolinea il fatto che si tratta pur sempre di repliche arrivate in tv per cavalcare l’onda dell’interesse mediatico nato dalla morte di Raffaella Carrà e che in queste settimane è andato via via sfumando.

Cosa dire invece di Temptation Island 2021? Il pubblico curioso e amante del trash ieri ha ottenuto tutto quello che voleva specie quando ad andare al falò di confronto sono stati Manuela e il suo fidanzato traditore, Stefano. Lei è arrivata al confronto dopo essersi lasciata andare con il single Luciano (diventerà un gioiellino social il loro bacio in stile Centovetrine) mentre lui non ha potuto far altro che adeguarsi scaricando la fidanzata e ripiegando sulla single che lo ha sopportato in questi giorni nel villaggio.

Siamo sicuri che un’altra edizione è già in programma per l’estate prossima mentre chi si aspettava la versione “vip” rimarrà deluso perché questa sarà l’unica di questa stagione. Il futuro delle repliche di Carramba che Sorpresa lo scopriremo solo vivendo.