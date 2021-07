La cosa bizzarra è che i più grandi successi dei Rolling Stones non sono relegati agli anni d’oro di una band qualsiasi. Padrini del rock blues, autorità del pop e icone mondiali, gli scagnozzi di Mick Jagger registrano record e scrivono la storia ogni anno. I loro anni d’oro sono ancora in corso, e se non fosse per quei brani che hanno infiammato gli anni ’60 e ’70 oggi non avremmo tante band autorevoli né quei riff che ancora oggi fanno scuola nella scena indie.

(I Can’t Get No) Satisfaction (1965)

Per chi cerca la definizione di riff, quello di (I Can’t Get No) Satisfaction è l’esempio più immediato. Keith Richards immaginò il riff al risveglio, in una stanza d’hotel, lo registrò su cassetta e si riaddormentò. Il resto è storia.

Paint It Black (1966)

Capolavoro pop nato da un brainstorming tra Richards, Jagger e il compianto Brian Jones, Paint It Black rischiò l’accusa di razzismo perché l’etichetta registrò il titolo come Paint It, Black.

Aftermath (Int'L) Audio CD – Audiobook

08/22/2006 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Sympathy For The Devil (1968)

Un samba rock indiavolato, questo è ciò che Jagger e Richards ottennero tra una sovraincisione e l’altra. La frase “Who killed the Kennedys”, inizialmente, era al singolare in quanto era stato ucciso solamente John. Durante le fasi di scrittura fu ucciso anche Bob, per questo il verso divenne al plurale.

Beggars Banquet Audio CD – Audiobook

Abkco (Publisher)

Gimme Shelter (1969)

Gimme Shelter è una canzone contro la guerra, impreziosita dalla partecipazione della cantante Merry Clayton per quell’urlo disperato: “Rape! Murder! It’s just a shot away”.

Let It Bleed Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Start Me Up (1981)

Start Me Up nacque come brano reggae con il titolo Never Stop, e fu scartata più volte. Oggi la conosciamo grazie al celebre riff di Keith Richards e non può certo mancare tra i più grandi successi dei Rolling Stones.