Il green pass relativo ad almeno una dose di vaccino anti-Covid potrebbe diventare obbligatorio già nei prossimi giorni per alcune comuni attività, come andare a concerti, entrare in piscina, negli stadi, nelle discoteche, nelle palestre e nei mezzi a lunga percorrenza. Improbabile sia necessario per entrare in bar e ristoranti, mentre è escluso sia richiesto per i mezzi pubblici a breve percorrenza.

Come riportato da ‘tgcom24.mediaset.it‘, il provvedimento potrebbe essere varato dal Governo a giorni: da settembre in poi, invece, probabile venga esteso ad entrambe le dosi, necessarie per lo svolgimento delle attività di cui sopra. L’obbligo sarà valido per accedere ai luoghi al chiuso (senza il green pass non sarà possibile dedicarsi a nessuna delle attività di cui sopra). Si sta discutendo anche per quanto riguarda l’obbligo di esibizione del certificato vaccinale provvisorio per entrare in bar e ristoranti, anche se la conferenza delle Regioni si è espressa negativamente a riguardo (sarà possibile consumare un caffè al bancone del bar senza il green pass, ma non sedersi al tavolo per consumare il pasto in un ristorante al chiuso).

Il Consiglio dei Ministri dovrà fare chiarezza anche in merito al trasporto pubblico e di lunga percorrenza: il provvedimento non riguarderà probabilmente quest’ambito, mentre potrebbe essere applicato per quanto riguarda treni, aerei e navi (una buona parte del Governo vorrebbe estendere l’obbligo del certificato vaccinale anche ai viaggi a lunga percorrenza). Il nuovo provvedimento per quanto riguarda il green pass relativo alla prima dose dovrebbe entrare in vigore a partire da lunedì 26 luglio, o, al più, da domenica 1 agosto, mentre quello che richiede l’obbligo di entrambe le dosi dal 1 o dal 15 settembre. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.