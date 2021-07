Tecla e Alfa in Ti Amo Ma: il nuovo singolo è disponibile da oggi, giovedì 22 luglio, in radio e negli store digitali e segna la prima collaborazione tra la cantante ed attrice Tecla ed Alfa.

“L’incontro con Alfa è stata una bella sorpresa. Ci siamo trovati subito bene e lavorare con lui è stato divertente. È pieno di energie e idee, sono contenta di aver preso parte a questo progetto, spero in future collaborazioni”, le parole di Tecla sul brano nato in collaborazione con Alfa, un talento che descrive come divertente e pieno di idee. Felice che Alfa abbia preso parte al suo singolo, spero che in futuro potranno esserci nuove possibilità per lavorare insieme ancora.

Alfa svela qualcosa in più sulla nascita di Ti Amo Ma, un brano nato in un pomeriggio che consente a Tecla di uscire dalla sua comfort zone. Anche Alfa si dice possibilista nei confronti di una collaborazione successiva.

L’incontro di Tecla e Alfa in Ti Amo Ma è stato inaspettato e sorprendente: i due hanno trovato la sintonia sin da subito e da oggi il brano è disponibile in tutte le radio e negli store digitali.

Queste le parole di Alfa sulla collaborazione con Tecla: “Io e Tecla ci siamo visti in studio poco tempo fa per lavorare insieme a questo brano e siamo entrati subito in sintonia; “Ti Amo Ma” infatti, è nata in un pomeriggio. Sono molto contento perché abbiamo realizzato qualcosa di diverso, Tecla è uscita dalla sua ‘comfort zone’. Sono certo che collaboreremo nuovamente in futuro”.

Tecla torna in radio dopo il singolo L’Urlo Di Munch. Ha poi recitato nella serie TV Vite In Fuga e ha interpretato la cantante Nada nel film tv su Rai 1 La Bambina Che Non Voleva Cantare.

Tecla e Alfa in Ti Amo Ma – Testo

Ho il cuore fragile

Che brucia come le strade a Cartagine

Non voglio perder tempo

Oppure perder te

Sai non è facile

Se la vertigine è paura ma di chi?

Dice solo che volare è impossibile

Io c’ho la pelle d’oca

In questa stanza vuota

La riempio dei ricordi che ho di te

Non so che

Mi prende soltanto

Quando ti guardo

E un po’ penso a te

Tremo come la luna

Riflessa nell’acqua

In cerca di fortuna

Son stanca… dei tuoi ti amo ma

Dei tuoi ti amo ma

Ma, ma

Dei tuoi ti amo

Mi sento in bilico

Tu sei un pericolo

Ma anche l’antidoto

Sogno l’Atlantico

Non sei Pacifico

Piango un oceano

E questa notte nera

La voglio fare in bianco

Solo con te

Solo con te

E non so che

Mi prende soltanto

Quando ti guardo

E un po’ penso a te

Tremo come la luna

Riflessa nell’acqua

In cerca di fortuna

Son stanca… dei tuoi ti amo ma

Dei tuoi ti amo ma

Ma, ma

Dei tuoi ti amo

Portami dove

Non crolla mai il sole

Tremo come la luna

Riflessa nell’acqua

Ma resterò a galla per te