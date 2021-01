La giovanissima Tecla Insolia sarà Nada in La Bambina Che Non Voleva Cantare, il film prossimamente in onda su Rai1. Oggi compie 17 anni e ha alle spalle già numerosi traguardi raggiunti. Ha vinto Sanremo Young nel 2019 e ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 tra le Nuove Proposte con il singolo 8 Marzo; parallelamente ha recitato in alcune fiction affiancando il percorso da attrice a quello di cantante.

L’abbiamo vista di recente sui canali Rai in Vite In Fuga, dove era coprotagonista, e ne L’Allieva.

I prossimi passi di Tecla Insolia la porteranno verso Amici di Maria De Filippi: sarà ospite della puntata pomeridiana di sabato 16 gennaio e lì presenterà il nuovo singolo, L’Urlo Di Munch.

Il brano è stato scritto da Claudia La Bella, Ilario Pasquali e Michele Savino, per la produzione artistica di Diego Calvetti e l’arrangiamento di Diego Calvetti e Lapo Consortini.

L’Urlo Di Munch – il cui titolo richiama il famoso quadro del pittore norvegese Edvard Munch – è “il grido di una ragazza messa alla prova da un mondo che preferisce alimentare paura e smarrimento anziché speranze e sogni. La consapevolezza si accompagna al desiderio di “ballare la tempesta” e ricercare comunque un equilibrio. La protagonista individua nel famoso dipinto uno stato d’animo che sente con urgenza e che accomuna chiunque veda il mondo attraverso una forte sensibilità“.

Il brano sarà disponibile da venerdì 15 gennaio 2021 e riporterà Tecla Insolia in TV per un’ospitata ad Amici 20 nella prossima puntata dello speciale pomeridiano del sabato. La cantante tornerà poi sul piccolo schermo in primavera, tra i protagonisti di un nuovo film Rai: Tecla Insolia sarà Nada in La Bambina Che Non Voleva Cantare. La data di messa in onda non è ancora nota ma le riprese sono iniziate lo scorso mese di novembre e ormai non dovrebbe mancare molto alla chiusura definitiva della pellicola.