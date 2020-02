Tecla Insolia a Sanremo 2020 con 8 Marzo (testo)

Tecla Insolia a Sanremo 2020 presenta il brano 8 Marzo nella categoria Nuove Proposte della kermesse dell’Ariston in onda dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.

Tecla Insolia ha vinto l’edizione 2019 di Sanremo Young con il brano che porta sul palco dell’Ariston, una conquista che le ha permesso di firmare i suoi prossimi due album con l’etichetta Rusty Records.

Chi è Tecla Insolia

Tecla Insolia nasce a Varese nel 2005 e da quando è bambina vive con la famiglia a Piombino, dove ha coltivato la sua passione per il canto sin dalla tenera età senza rinunciare ai suoi studi come grafico pubblicitario.

Alla passione per la musica accompagna quella per il cinema e la televisione: dopo una piccola apparizione nella serie televisiva L’Allieva in onda su Rai 1 ha recitato nel family-thriller Vite In Fuga con Claudio Gioè e Anna Valle.

I suoi artisti di riferimento sono Luigi Tenco, Lucio Battisti e la popstar Ariana Grande, mentre durante il suo percorso di studi si è appassionata all’arte, all’italiano e alla storia.

Tecla Insolia a Sanremo 2020

Tecla Insolia a Sanremo 2020 si esibisce nella prima serata con 8 Marzo, vince la sfida contro gli Eugenio In Via Di Gioia.

8 Marzo ha decretato la sua vittoria a Sanremo Young. Come suggerisce il titolo, il brano parla di donne e sulla sua vittoria la giovane cantante ha dichiarato:

Sono onorata di poter portare un pezzo che parla della forza femminile, sono giovane ma ho già una mia visione sul mondo. Nessuno può decidere cosa dobbiamo fare, dire o essere. Dimostriamo a noi stesse cosa siamo in grado di fare.

Dal 1977, infatti, l’8 marzo è riconosciuta come Giornata Internazionale della Donna. Il 3 gennaio 2020 è uscito anche il video ufficiale del brano diretto da Gaetano Morbioli.

La canzone è stata scritta da Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Marco Vito e Rosario Canale. Una ballata, 8 Marzo, che è una bandiera dell’autodeterminazione: Tecla canta parole che fanno rima con “rivoluzione” e “resilienza”, che sottolineano la tossicità di una dipendenza e l’importanza del dolore come lezione di vita, un trauma che non deve più ripetersi.

La scelta della prima persona plurale restituisce quella collettività, quell’unione che negli anni hanno davvero smussato e sgretolato la pressa apparentemente ineluttabile del patriarcato per la conquista dei diritti e per la rimessa in superficie della dignità della donna, che negli anni e nei luoghi più bui della storia dell’uomo continua ad essere un grido soffocato e spesso soppresso con la violenza

Nel video ufficiale vediamo Tecla per le strade della città di notte, in bianco e nero, mentre le frasi più significative del suo brano scorrono sullo schermo.

Tecla Insolia e l’album di inediti

Come annunciato dall’etichetta Rusty Records, il primo album di inediti della giovane cantante di Piombino arriverà il 5 febbraio, proprio durante la partecipazione di Tecla Insolia a Sanremo 2020.

Di seguito il testo e il video ufficiale di 8 Marzo, il brano presentato da Tecla Insolia a Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte e che anticipa l’uscita del primo album di inediti della cantante di Piombino con l’etichetta Rusty Records.