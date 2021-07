I migliori riff di Brian May cavalcano tutti i generi e tutti gli stili, dal muting granitico e su scala minore che ha fatto grande l’heavy metal all’assolo frenetico degno dei più grandi solisti della storia della rock. Con la sua chitarra fai-da-te e le sue intuizioni, il dottor Brian May è uno degli artigiani della sei corde più influenti degli ultimi 50 anni.

Bohemian Rhapsody (1975)

Bohemian Rhapsody è indubbiamente il capolavoro assoluto dei Queen. A conquistarci, però, non è solo l’interludio lirico che tutti cerchiamo di imitare, ma anche la ripresa dopo il segmento corale con quel riff di Brian May. Headbanging puro, una sezione che dona al brano ancora più completezza.

We Will Rock You (1977)

Dopo il bum bum cha che i Queen registrarono pestando un pavimento in legno, attendiamo sempre quell’ingresso esplosivo di Do maggiore di Brian May. Quando la sua chitarra fende l’oscurità delle percussioni umane il brano decolla, inevitabilmente.

One Vision (1986)

Voci confuse, alterate e filtrate ci preparano al riff che buca le casse, un tripudio di distorsione e slide che dal vivo faceva letteralmente impazzire il pubblico. Contenuta in A Kind Of Magic (1986), One Vision è uno dei brani più iconici dei Queen, soprattutto per il riff iniziale di Brian May.

I Want It All (1989)

“Heavy rock”, la definì la critica, specialmente nel contesto di un album come The Miracle (1989). I Want It All, composta essenzialmente da Brian May, è una continua esplosione rock: strofa e ritornello hanno un taglio più classico mentre lo special dà ossigeno a batteria e chitarra, con May che si lascia andare in un muting degno della più iconica hit metal.

Innuendo (1991)

Speso considerata la seconda parte di Bohemian Rhapsody per i suoi inserti sinfonici, Innuendo contiene uno dei migliori riff di Brian May quando la sua chitarra distorta riprende il giro di flamenco di Steve Howe, mozzando il fiato.