Scoppia di nuovo la polemica sui social e tutto per via di Francesco Oppini e di una notte brava insieme ai suoi amici. Al suo fianco ieri sera c’erano la sua compagna Cristina e i suoi due amici, Luca e Luca. Fin qui niente di male se non fosse che durante una delle sue dirette di questa notte, i sui amici si sono lasciati andare all’uso di slur omofobo che ha mandato in tilt i social.

I video del momento in cui uno dei due pronuncia la F Word ha fatto già il giro del web in queste ore e mentre tutti puntano il dito contro Francesco Oppini facendo notare che il suo comportamento è sempre stato omofobo e misogino anche nella casa del Grande Fratello Vip, lui ha provato a metterci una pezza che è risultata peggiore del buco.

Ecco il video del momento:

No tranquilla non devi cancellare perché la merda va portata a galla. Diretta di ieri sera di Oppini e amici dove viene detta la fword prima da un amico di F e tutti ridono e poi anche da Cristina e nessuno che dice niente #tzvippic.twitter.com/9tj93th0IP — 💃🏼 (@Unicatamente) July 17, 2021

Proprio poco fa, in una delle sue storie su Instagram, il figlio di Alba Parietti si è mostrato al mare e poi riferendosi all’amico Luca lo ha pregato di scusarsi per i termini usati ieri sera definendo quello che è successo una “pirlata”. A quel punto le cose sono peggiorate e il nome di Oppini è finito in tendenza su Twitter dove i suoi detrattori hanno preso la palla al balzo per dare contro a chi lo ha difeso in passato solo per via del suo rapporto con Tommaso Zorzi (che a quanto pare è finito). Toccherà di nuovo alla mamma scendere in campo proprio come è successo durante il reality di Canale5 oppure finirà nel dimenticatoio?