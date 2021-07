DAVIDE FRIELLO

La mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio continua sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi abbiamo scelto quelli con cui ci siamo collegati nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li ho intervistati e mostrato il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, ho isolato la loro partecipazione e pubblicata qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n°7 di ASCOLTAMI!

Questo il link diretto per accedervi. Adesso WE HAVE A DREAM è in vacanza, riprenderà a metà settembre, ma questo mi permette di ascoltare con più attenzione il migliaio di artisti e gruppi che hanno postato i loro video e che li inseriranno durante l’estate.

Anche gli artisti e gruppi che propongo oggi mi hanno stupito per creatività e ricerca nel fare i video.

Ecco le loro bio che mi hanno mandato:

Musicista internazionale di Handpan, Compositore, Percussionista, Performer e Viaggiatore. Ha un approccio alla musica emozionale ed istintivo. La musica di Friello si presta per l’esperienza live ed è lì che sprigiona tutta la sua forza e delicatezza. Si è esibito in numerosi Teatri tra i quali l’Auditorium laVerdi ed il Foyer del Teatro Arcimboldi a Milano, Parco della Musica di Roma, Teatro Verdi, Cine-Teatro Alfieri, Auditorium Sant’Apollonia e Sala Vanni a Firenze, Teatro Duse di Bologna, Teatro Camploy di Verona, Teatro Cristallo e Auditorium dello Sheraton Hotel di Bolzano, Forum di Bressanone, Teatro Convitto Nazionale Cicognini di Prato e Cine-Teatro Buonarroti di Civitavecchia.

Ha partecipato a vari Festivals e come ospite di numerose rassegne in tutto il Mondo tra i quali l’Hang Loose Festival Hawaii, l’Handpan Festival Francia, HangOut UK in Inghilterra, Heart Culture Festival e Visionary Art Accademy Vienna in Austria, Festival Atitlan e Earth Hour del WWF in Guatemala, Piano City di Milano, World Music Festival a San Gimignano e al Bhakti Festival, Accademia Internazionale di Belle Arti “Tiac”, Mostra Internazionale dell’artigianato, Simposio delle Università sostenibili, Convegno “Winter is not coming” in collaborazione con il WWF e Università di Firenze, si è esibito alla RedFeltrinelli, all’Ospedale Pediatrico “Meyer” sempre a Firenze e all’ Istituto Nazionale di Sclerosi Multipla in Belgio.

Si è esibito come artista di apertura al Concerto per la Pace e del dialogo interreligioso nella principale piazza di Firenze, sul palco di Palazzo della Signoria. Inoltre ha suonato presso l’HandpanHouse Germania, HandpanHouse Milano, Handpan Academy in Belgio, come ospite principale presso la Living Room Session in Svizzera ed ha tenuto una serie di Workshops e Concerti in Asia a Singapore, in Latino America, negli Stati Uniti oltre che in Europa. Ama offrire Concerti-Esperienza: Concerti Intimi e raccolti, Concerti in cerchio nel Bosco, Concerti di Luna Piena, Concerti sulle Dolomiti, come quello a casa Santel (Trento) dove il pubblico arrivava ad ascoltare alla baita dopo aver percorso un sentiero innevato.

Viene spesso richiesto per Concerti all’Alba come per la serie di concerti sulla spiaggia di Punta Ala davanti all’arcipelago Toscano tenuti con regolarità le ultime estati. Ha studiato presso la Educational Music Academy di Milano. In occasione del Concerto di apertura di Davide Friello al Teatro Verdi di Firenze durante la prima Mondiale di “Quarto Tempo Tour” del Maestro Roberto Cacciapaglia è uscito il nuovo disco “Immersion” prodotto con Ema Edition e distribuito mondialmente da Believe Digital. Ha all’attivo tre auto-produzioni in studio, “Ritmatika”, “Violin & Hang”, “5 Elements” più un Demo CD dal nome “Confusion” prodotto in Thailandia dai creatori della serie “The Pilgrimage” per Sky TV USA.

Inoltre ha collaborato, con la composizione “Merope”, all’album Room 2401 della pianista Giulia Mazzoni prodotto da Sony Music; nell’album è presente anche Michael Nyman, uno dei massimi esponenti mondiali della musica minimalista e di colonne sonore. Brani di Davide sono presenti in cinque compilation e raccolte: “Handpan Festival France”, “Inward Journey”, “Passages” e “Neo Composer Piano &” Volume I, Volume II e Volume III. Le sue composizioni (spesso create ad hoc per l’occasione) sono usate per cortometraggi, installazioni video e spettacoli teatrali. La sua musica è stata selezionata come parte della colonna sonora di “Zitta – il Film” prodotto dalla Regione Toscana e di “Viaggio nell’anima” prodotto dal Montecatini Film Festival.

Ha suonato per varie mostre fotografiche, pittoriche e presentazioni di libri tra le quali “Il cane, il lupo e Dio” scritto da Folco Terzani e ospitata presso la Scuola Waldorf Firenze. Davide è stato ospite del Parco d’Arte di uno dei più grandi scultori contemporanei, Sauro Cavallini, con un suo concerto beneficienza per Cure2Children, attivo nell’aiuto dei bambini malati oncologici in tutto il Mondo. Ha avuto una esperienza di costruzione di Handpan nel laboratorio di Meraki Instruments, tra i migliori artigiani del settore al Mondo. Oltre all’attività di Concerti attualmente offre anche Workshop e Masterclass sull’Handpan. Conduce regolarmente Bagni di Suono e Concerti-Meditazione presso varie strutture.

Collabora con moltissimi Centri Olistici e Yoga e con Asmana Wellness Center, centro benessere piu’ grande d’Italia, AlpenPalace, resort e Spa in Sudtirol, vincitore di numerosi premi mondiali come migliore nel settore del Benessere, con lo Studio di Musicoterapia di Bolzano, Studio di Musicoterapia “Nel Suono” di Trento, Centro Studi Discipline Bio-Naturali “Na.Me” di Firenze ed ha suonato durante diversi incontri nazionali del Siaf Italia, associazione di categoria degli operatori olistici. Colabora regolarmente con le scuole di Arti Terapie Artedo in varie parti di Italia.

info:

Francesca Romana è una cantautrice che oltre a suonare folk tra Italia e UK da oltre 20 anni (per lo più Irish folk) da circa dieci porta avanti un suo progetto di canzoni originali, scrivendo registrando e suonando principalmente tra Inghilterra e Italia , ha inciso 4 full album e due EP, due album e un ep di musica folk e due album e un ep di musica originale.

Dopo gli studi a Roma, una laurea in Lettere e gli studi di Musica alla St. Louis Music School e alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, si è trasferita a Londra dove ha vissuto quasi dieci anni, prendendosi il certificate in Music Studies presso il Goldsmiths College di Londra e suonando folk e la sua musica originale in tutti i possibili locali ed eventi di Londra e dintorni. Insieme ha continuato il progetto di musica irish folk col suo quartetto FIMM con cui ha partecipato ai più importanti festival folk italiani del genere. Le mie canzoni sono state definite folk-pop, spesso con ritmi latini con largo uso di improvvisazione e arrangiamenti jazz Discografia originale: EP “Frammenti” in 2010, album “Travelling” (2012) e “So Close to You” (2014). “Travelling” primo vero album di musica originale è stato registrato a Londra nelle sale del Goldsmiths College grazie alla volontà dell’insegnante Nariano Nunez (io non avevo un soldo! ) tutte canzoni originali in italiano e inglese con un quintetto di musicisti di base a Londra: Nick Walters on Trumpet, Francesco Lo Castro steel and nylon string guitar, Gerry Hunt on steel string guitar, Jack Lowe double Bass, Carlos Fuentes drums, Fedrico Rios hand percussion.

Nel 2014 terzo lavoro originale: “So Close To You ” , dal Folk al funk al jazz , dieci tracce scritte arrangiate e suonate da me e da eccezionali musicisti come Mario Monterosso dobro, lap steel and electric guitars, Gabriele Buonasorte saxes, Osvaldo Costabile fiddle and bouzouki, Mauro Gavini double bass and electric bass, Mattia di Cretico drums, Antonello Sorrentino trumpet and Emilio Ballatore bodhràn. Registrato e mixato da Roberto Lioli (fonico di Roberto Bollani) a Roma e presentato in vari locali a Roma e Londra fino al 2016.

Alcune canzoni del nuovo album sono state inserite in alcune compilation: UK and US compilations: “You Won’t Put Me Down” ;”Falling Down” and “Rainy Day” in 2015 Factory Fast Record productions (New York); “Fly again” in “the best of Acoustic Cafè Show” 2014 (UK); “Everlasting Dream” in “Irish & Celtic Music” Alabhama 2014 (US); Sia la canzone che il videoclip “Perfect Time” hanno ricevuto menzione speciale e ” commended entry” at UK songwriting Contest 2016;

La canzone “FLY AGAIN” ha vinto BEST FOLK ACT for the on line contest from radio Wig wam (on line radios UK-US-Australia) 2017; la canzone “Everlasting Dream” ha avuto sempre menzione speciale e “higher commended entry” at UK songwriting contest 2017; E infine la canzone “ONDA DI MARE” ha vinto il secondo posto al festival cantautori di Biella (2017);per recensioni press rinvio alla mia pagina web: https://francesca-fabris.wixsite.com/francesca-romana/chi-siamo2.

In aggiunta : da quando sono tornata a Roma ho iniziato un mio radio show , da tre anni porto anche avanti un programma di musica acustica presso due radio, radio Kaos Italy da Roma e Blues and Roots Radio in Canada (www.bluesandrootsradio.com). Il programma si chiama Acoustic Roots e da tre anni trasmette e ospita musicisti italiani e stranieri per promuovere i loro lavori. Da un mese ho aggiunto un format in Italiano che parte dalla radio senese Radio Arte, programma indipendente di musica varia dal folk al jazz. Stavo lavorando alla prossima produzione di canzoni originali quando ho dovuto bloccare tutto a seguito di sfortunati eventi uno di seguito all’altro, inclusa questa pandemia che ha bloccato velleità artistiche purtroppo. Sto riprendendo ora a lavorare alla mia musica e ai miei scritto (il romanzo Chiamalo amore è stato selezionato dal Premio Mario Luzi e uscirà in autunno con la casa editrice del Premio)

Il duo ANIMA è formato dai cantautori milanesi Umberto Ascione (cantante, chitarrista e co-autore/compositore di testi e musiche) e Stefano Foglia (bassista, chitarrista e co-autore/compositore di testi e musiche). Due personalità molto diverse, con un passato artistico differente e variegato, ma con in comune un grande entusiasmo nel creare musica, per poter raccontare e condividere le proprie emozioni.

Dopo un anno dal loro incontro, nel maggio 2018, gli Anima realizzano il loro primo album, intitolato “Il mondo dentro”, articolato in 10 brani (genere: Pop/Rock); le canzoni trattano svariate tematiche ispirate alle diverse sfaccettature della vita: si parla non solo dell’amore in tutte le sue forme ma anche delle fragilità e paure che spesso non si ha il coraggio di rivelare, sottolineando sempre l’importanza di ritrovare in se stessi la forza per superare le difficoltà che si incontrano sul proprio cammino. Per promuovere l’album e suscitare emozioni attraverso parole, suoni ed immagini, gli Anima si cimentano anche nella realizzazione dei videoclip di alcuni brani.

Dopo l’uscita, durante il lockdown, del singolo “Respiro nel vento” (un brano dedicato alla perdita di una persona cara che ben descrive le emozioni suscitate dal periodo di isolamento forzato dovuto all’emergenza sanitaria), una tappa importante è costituita dal contratto sottoscritto con l’etichetta SONOS-MAFFUCCI MUSIC, con cui, il 1° agosto 2020, gli Anima pubblicano il singolo e il videoclip di “Gravitazione universale” (un vero e proprio invito a trovare il coraggio di rischiare senza il timore di fallire, perché un pizzico di audacia può consentirci di trasformare i sogni in realtà facendoci vivere intensamente esperienze indimenticabili). Infine, gli Anima realizzano il singolo “Sotto la stessa luna”, pubblicato il 30 gennaio 2021, ed instaurano un’importante collaborazione artistica con il Maestro Adriano Pennino che ha curato l’arrangiamento del pezzo.

Questo brano nasce dalle sensazioni suscitate dal prolungarsi dell’epidemia in corso, con l’intento di comunicare un messaggio di uguaglianza e di solidarietà; il nuovo singolo è un invito a mettersi nei panni “dell’altro”, ad ascoltare di più, a comprendere le sue ragioni e a fare il possibile per aiutarlo, perché non dobbiamo dimenticare che, in fondo, siamo tutti uguali, abbiamo sempre bisogno gli uni degli altri e ogni distanza, più o meno grande, può essere colmata attraverso un semplice e piccolo gesto (o, per riprendere le parole della canzone, «anche se figli in diverse città, con diverse culture e realtà, esiste sempre un noi, non lo dimentichiamo mai”»). Per il messaggio trasmesso, Sotto la stessa luna è stata scelta come “colonna sonora” di un’importante iniziativa di beneficenza che gli Anima hanno contribuito ad organizzare: una grande lotteria on line in favore della Fondazione ANT Italia Onlus (a cui verrà devoluto l’intero ricavato), a cui si può partecipare tramite il sito www.lotteriaperant.it, promossa sui social anche grazie all’aiuto di famosi testimonial e influencer. Quanto ai progetti per il futuro, gli Anima hanno già ultimato alcuni inediti e continueranno sempre a “fare musica”, alla costante ricerca di messaggi positivi che possano aiutare a trasmettere il coraggio necessario per superare le avversità della vita, con la speranza di poter riprendere il prima possibile anche la dimensione live, perché le emozioni e la carica che un pubblico è in grado di trasmettere rappresentano la vera forza di qualsiasi artista.

