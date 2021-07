State cercando un modo efficace per bloccare gli SMS molesti, quelli pieni di pubblicità che preferireste non ricevere? Ormai, quasi ogni giorno, è molto facile riceverne, da parte dei fornitori di servizi più disparati (non solo dai vecchi gestori telefonici, pronti a proporvi la migliore tariffa possibile, ma anche da grandi catene o da piccoli call-center). Non tutti sanno che c’è una tecnica infallibile per bloccare gli SMS molesti che, sistematicamente, tartassano la vostra casella dei messaggi in arrivo. Il sistema operativo Android offre un filtro piuttosto semplice da utilizzare, di cui vi forniremo a seguire tutti i dettagli relativi all’attivazione.

La prima cosa da fare per attivarlo è aprire l’app ‘Messaggi‘, trovare l’SMS pubblicitario ed esercitarvi con il dito una pressione prolungata, fino a far comparire alcune opzioni in alto a destra, corrispondenti a quattro diverse icone (Archivia, Elimina, Aggiungi ai contatti, Blocca). Cliccate sull’icona relativa al blocco (l’ultima, quella contraddistinta da un cerchio con all’interno una linea obliqua sbarrata). Confermate la vostra scelta con il tasto ‘OK‘ per bloccare gli SMS indesiderati in arrivo dal contatto associato. Infine, potrete anche segnalare come spam il contatto in questione a Google. Una volta attivato il filtro, gli SMS in arrivo da quel contatto finiranno automaticamente nella cartella ‘Conversazioni bloccate e spam‘, di cui potrete sempre prendere visione nell’app Messaggi, cliccando sui tre puntini nella barra di ricerca in alto, e da lì selezionando il menu ‘Conversazioni bloccate e spam’ (da cui sarà anche possibile ripristinare un contatto che si è, per esempio, contrassegnato per sbaglio).

Come potete vedere, è tutto molto semplice ed intuitivo: bloccare gli SMS molesti inviati dai call-center o da un qualsiasi altro contatto indesiderato sarà un gioco da ragazzi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.