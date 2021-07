Oggi 8 luglio è il grande giorno in cui le graduatorie ATA terza fascia cominceranno ad essere pubblicate per ogni singola provincia italiana. Gli aspiranti lavoratori nel personale non docente della scuola, proprio a partire da queste ore, potranno conoscere la loro posizione negli elenchi degli istituti prescelti nell’invio delle loro domande. C’è una procedura specifica, attiva attraverso Istanze online, per conoscere la propria situazione: quest’ultima è abbastanza semplice e intuitiva e non prenderà dunque molto tempo.

Come controllare la propria posizione

Per verificare la propria posizione nelle graduatorie ATA terza fascia bisognerà recarsi sul sito Istanze Online e andare sul pulsante Accedi del menù a sinistra nell’area specifica “Accesso al servizio”. Si aprono dunque due strade in caso di mancata pregressa registrazione alla piattaforma. Si potrebbe procedere con una nuova iscrizione (che prenderà tuttavia del tempo) oppure si potrebbe utilizzare più comodamente lo Spid ossia l’Identità digitale (magari già in uso per altri servizi).

Dopo l’accesso con Spid verranno richieste una serie di autorizzazioni per la consultazioni di alcuni dati personali come il nome e il cognome, la data di nascita e il codice fiscale. Nessun timore per una procedura sempre sicura e protetta. Di seguito è invece riportata il corretto percorso per accedere alle graduatorie ATA terza fascia che ci riguardano da vicini: nel menù a sinistra della prima pagina aperta bisognerà andare sulla voce “Altri Servizi”. Successivamente andrà individuata la specifica voce “Visualizzazione graduatorie d’istituto pers. ATA III fascia” e dunque bisognerà selezionare il pulsante “Vai al servizio”. Comparirà immediatamente la scheda che spiega le finalità dell’applicazione e al suo termine il tasto “Avanti”. Nella nuova schermata, saranno presenti i dati dell’utente e poi bisognerà solo selezionare la dicitura del prossimo anno scolastico di riferimento, ossia quello 2021/2022.

Nel caso in cui, nel menù a tendina appena nominato con gli anni scolastici non compaia ancora quello al via il prossimo settembre, sarà solo il caso di attendere un altro po’. Tutte le graduatorie ATA di terza fascia saranno pubblicate insieme per tutti gli istituti della stessa provincia.