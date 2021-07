Ci siamo praticamente: nella settimana appena iniziata si concretizzerà la pubblicazione graduatorie ATA provvisorie valide per il prossimo anno scolastico 2021/2022 e i successivi due. Gli aspiranti lavoratori nelle scuole in forza del personale tecnico-amministrativo ma anche di quello di collaboratore, guardarobiere, cuoco potranno conoscere davvero a breve la loro posizione negli elenchi nelle scuole della provincia prescelta.

Come pure accennato nel corso del mese di giugno, il Ministero dell’Istruzione ha pianificato il calendario esatto per la pubblicazione delle graduatorie. A partire dal giorno 8 luglio, le istituzioni scolastiche che gestiscono le domande dei candidati a livello provinciale dovranno mettere a disposizione i primi elenchi provvisori. L’operazione dunque sarà effettiva entro il termine della settimana corrente.

Naturalmente alla pubblicazione graduatorie ATA provvisorie, seguirà solo in un secondo momento quelle delle definitive. Secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del DM 50/2021, tutti gli interessati potranno effettuare reclamo all’indirizzo del dirigente della istituzione scolastiche. La domanda di verifica e controllo dovrà però avvenire in tempi brevi ossia solo entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria non definitiva. A seguito dell’analisi delle domande pervenute potrebbero dunque esserci delle modifiche che influiranno e non poco sugli elenchi finali a cui attingono le scuole per le loro chiamate.

A quando, al contrario, le graduatorie definitive? A seguito della fase dei controlli, potranno essere elaborati gli elenchi definitivi. Per l’anno corrente questi ultimi dovrebbero arrivare dopo la seconda metà di luglio e non oltre il 31 luglio. La procedura, per la prima volta, tutta automatizzata per l’inoltro delle domande ha sensibilmente velocizzato proprio la pubblicazione graduatorie ATA provvisorie e successivamente anche quelle definitive. Tutti gli istituti scolastici, ben prima dell’avvio dell’anno scolastico, avranno a disposizione gli elenchi esatti dei potenziali supplenti nelle aree di pertinenza già elencate, senza dover subire ritardi nell’organizzazione del personale.