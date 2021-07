Un nuovo speedtest di Ookla ci dice qual è la migliore rete 5G in Italia, almeno in riferimento al secondo trimestre 2021 dunque il periodo che va dal mese di aprile a quello di giugno del corrente anno. I risultati non sono poi così scontati per questo lasso di tempo e mettono in luce soprattutto la vittoria schiacciante di un determinato vettore rispetto agli altri.

Migliore rete 5G in Italia

Ci sono delle sostanziali differenze tra gli operatori quando si parla di migliore rete 5G sul nostro territorio. Conquista il primo posto della speciale classifica il vettore TIM: la velocità media di download raggiunge i 282,94 Mbps mentre quella di upload è di 24,50 Mbps durante il secondo trimestre del 2021. Si tratta di dati sensibilmente migliori di quelli di Vodafone, rispettivamente del 58,3% e del 48,4% più veloci rispetto a quanto riesca a fare il rivale: quest’ultimo raggiunge una velocità di download di 178,73 Mbps e di upload di 16,51 Mbps.

Nell’analisi di Ookla viene fuori poi che Iliad conquista la terza rete 5G più veloce per velocità di download ma quarta per caricamento. Posizione invertita invece per WindTre, al quarto gradino per download, al terzo per upload.

Miglior rete 5G nelle città

Tra le maggiori città d’Italia è Napoli che registra la rete 5G più veloce in assoluto, con download a 223,98 Mbps durante il secondo trimestre del 2021. A seguire ci sono Torino e Bologna. Solo quarta è Milano e poi ancora Bari e Bologna. Nell’elenco delle 10 città più popolose del nostro paese, l’ultima posizione è occupata da Palermo.

I dati appena esaminati sono il frutto delle migliaia e migliaia di misurazione dello strumento di speedtest Ookla e dunque restituiscono una fotografia estremamente verosimile delle tecnologie di connessione di rete nel nostro paese. Nel prosieguo di questo anno, vedremo se TIM sarà in gradi di confermare la sua prima posizione e pure il distacco rispetto ai rivali.