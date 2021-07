Se siete propensi all’acquisto di uno smartwatch che sia piacevole da un punto di vista estetico, che abbia a bordo tante funzionalità e, special modo, un costo accessibile, allora non fatevi scappare l’offerta a tempo di oggi 7 luglio dello Xiaomi Mi Watch. Il wearable dell’azienda con sede a Pechino è disponibile su Amazon all’imperdibile prezzo di 99,90 euro, anziché di 129,99 euro di listino. Questa promozione scade oggi stesso, quindi occorre affrettarsi. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche dell’indossabile.

Lo Xiaomi Mi Watch sfoggia un display AMOLED HD a colori da 1,39 pollici a 326ppi, con Corning Glass 3 e con 32 gr. di peso. Resistente all’acqua fino a 5ATM, l’orologio è un perfetto personal trainer per coloro che amano fare sport (infatti, riesce a monitorare 117 modalità per l’attività fisica). Il wereable garantisce un preciso monitoraggio della frequenza cardiaca, della quantità di ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno. Insomma, questo fitness-tracker è uno strumento completo per tenere d’occhio la vostra salute e le vostre performance quotidiane. Il dispositivo è anche dotato anche di Alexa e di quattro principali sistemi di posizionamento come: GPS, GLONASS, Galileo e BDS.

Lo Xiaomi Mi Watch può essere personalizzato con più di 100 quadranti ed occorre solo un ciclo di carica completo per avere a disposizione fino a 16 giorni di autonomia da utilizzare in modalità standard (22 giorni in modalità lunga durata, e oltre 50 ore in modalità sport). Il tempo di ricarica è pari a 2 ore. Dunque, se siete propensi all’acquisto dello Xiaomi Mi Watch, sappiate che l’orologio è disponibile solo fino ad oggi in offerta lampo su Amazon al prezzo esclusivo e super conveniente di 99,90 euro, nella colorazione nera. Il prodotto viene venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.