Gianni Morandi saluta Raffaella Carrà sulle note del duetto in Il Mio Canto Libero di Lucio Battiti. I due cantarono insieme il celebre brano di Battisti qualche anno fa, ora Morandi ricorda quei momenti sui social nel post in cui saluta la Raffa nazionale.

Scomparsa ieri, 5 luglio, in seguito a problemi di salute, numerosi gli artisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso un pensiero per lei. A questi si aggiunge Gianni Morandi che ha ricordato il momento in cui hanno cantato insieme.

“5 luglio.Che dolore! Non ci voglio credere…”, le parole dii Gianni Morandi sui social a corredo del video del duetto sulle note di Il Mio Canto Libero.

Un momento indimenticabile in diretta TV, era all’epoca del programma di Morandi Uno Di Noi. Correva l’anno 2002 e Gianni Morandi era impegnato con il suo show su Rai1. Tanti gli ospiti di Uno Di Noi che puntata dopo puntata si alternavano sul palco per esibirsi insieme al padrone di casa. Tra questi anche Raffaella Carrà.

Morandi alla chitarra e Raffa alla voce: i due avevano preparato per il pubblico di casa Rai un duetto emozionante sulle note de Il Mio Canto Libero, uno dei brani più apprezzati del repertorio di Battisti. Da quel giorno sono trascorsi quasi 20 anni.

