Ho conosciuto SIMONETTA SPIRI il 16 maggio 2016, quando venne nel mio studio con Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana per presentare il progetto “L’amore merita”. Sono rimasto subito affascinato da questa dolce artista sarda. Dolce ma determinata, com’è la sua terra. Ho chiamato queste ragazze anche live nel Roxy Bar del 1° ottobre 2016. L’ho incontrata poi il 5 aprile 2019 a Padova, Gran Teatro Geox, nello spettacolo “Team for children” dove c’erano, tra gli altri, Andrea Griminelli, Federico Paciotti, Sumi Jo e Valerio Scanu.

Quando ho saputo che era tornata con un progetto nuovo, “Nelle tue mani”, mi sono collegato con lei per farglielo raccontare. Guarda la conversazione integrale che abbiamo fatto, dove racconta anche dell’agriturismo dei suoi a Budoni dove collabora. Il video poi è spettacolare, nell’idea di un dualismo tra lei e la sua anima nuda, coperta solo della sabbia della sua madre terra.

Spero di ospitarla live nel Premiato Circo Volante del Barone Rosso della prossima stagione.

Ecco il comunicato stampa che ha raccontato il suo ritorno.

“Nelle tue mani” è prodotto da Kikko Palmosi e pubblicato da Courage Live.

Il brano, scritto dalla cantautrice sarda insieme a Emilio Munda, è una dedica d’amore a tutti coloro che le hanno preso la mano nel momento in cui il suo sorriso si spegneva di giorno in giorno. Un canto che Simonetta dedica alla madre Terra alla quale ha riaffidato la sua vita: riparte dalle sue origini e ritrova sé stessa nei posti più selvaggi e misteriosi della sua Sardegna.

“Nelle tue mani” è un inno alla rinascita per tutti coloro che hanno il cuore stanco ma che ritrovano una speranza, un punto fermo da cui poter ripartire, un nuovo inizio affidandosi all’amore senza remore.

“Il soffio della vita che Dio mi fa sentire in ogni mio respiro è quando incontro il mare davanti a me mi rendo conto che non avrei potuto ritrovare il mio equilibrio su mani più sicure e fedeli di queste, quelle della mia terra – racconta Simonetta. Lei che mi ha vista nascere e partire senza mai restare ferma, con il suo vento ha asciugato le mie lacrime qui dove ho conosciuto il disincanto da un giorno all’altro ma allo stesso tempo dove ho ritrovato la forza nonostante la paura di chiedere ogni giorno alla nostra “Aura” il ritorno.

Biografia:

Simonetta Spiri nasce a Sassari il 26/01/1984. Già dai primi anni di vita in molti intravedono in lei l’anima dell’artista e grazie anche al suo carattere espansivo e divertente si ritrova ben presto a muovere i primi passi in ambito musicale sui palcoscenici isolani.

È proprio della sua isola ne incarna la solarità ed il fascino misterioso di una voce soave e graffiante, mista ad una innata interpretazione che la rendono distinguibile fra gli indistinguibili.

Il 20 ottobre 2007, dopo diversi anni di live, concorsi e manifestazioni in lungo e largo per l’Italia, inizia la sua avventura ad Amici che la consacra al grande pubblico.

La partecipazione al fortunato programma di Maria De Filippi cambia radicalmente la vita di Simonetta, protagonista delle più grandi piazze italiane, collabora con vari artisti musicali e conosce tante realtà che accresceranno il suo bagaglio artistico e umano.

È anche grazie a questo lungo pellegrinare che si avvicina al cantautorato, una maturità, che la porta nel 2009 a lavorare con tenacia ed impegno per la realizzazione del suo primo album nel 2009, “Il mio momento”.

Il 2 aprile 2013 pubblica il suo secondo album “Quella che non vorrei” prodotto totalmente dal sempre presente Enrico Palmosi.

Nel 2016 esce il singolo, nato da un’idea della Spiri, “L’amore merita” contro l’omofobia, il brano viene certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute.

Il 26 maggio 2017 ritorna sulle scene con il singolo “Il tempo di reagire” scritto dalla Spiri assieme a Emilio Munda. Simonetta, insieme a Tony Maiello scrive la straordinaria “Ed Io” interpretata da Valerio Scanu.

Il 7 dicembre 2018 dedica, alla madre prematuramente scomparsa, il brano autobiografico “Il viaggio dei pensieri”.

Domenica 9 maggio, in occasione della festa della mamma, a sorpresa, Simonetta ha pubblicato il singolo “Il viaggio dei pensieri – parte 2“, brano che ha subito raggiunto la quarta posizione su Itunes.

“Nelle tue mani”, è il nuovo singolo di Simonetta, pubblicato il 18 maggio 2021, e pubblicato dalla neonata etichetta Courage Live.

Photo by Alessandro Congiu