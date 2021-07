La serie tv di Alien comincia a prendere forma con Noah Hawley, sceneggiatore di Fargo, attualmente a capo del progetto.

Il capo della rete FX Networks John Landgraf ha annunciato a dicembre che la casa di produzione “si sta muovendo rapidamente per portare al pubblico la prima serie televisiva basata su uno dei più grandi classici di fantascienza/horror mai realizzati: Alien”. Non ha offerto dettagli sulla trama al momento, ma ha detto che la serie è “ambientata non troppo lontano nel nostro futuro” e sarebbe “la prima storia di Alien ad essere ambientata sulla Terra“.

Hawley ha svelato qualche dettaglio in più nel corso di una sessione di domande e risposte con Vanity Fair, chiarendo se rivedremo o meno l’eroina del franchise interpretata da Sigourney Weaver.

“Non è la storia di Ellen Ripley. È uno dei grandi personaggi di tutti i tempi”, ha giustamente osservato Hawley, “e penso che la storia sia stata raccontata abbastanza perfettamente, e non voglio scherzare”.

Hawley ha anche spiegato che ambientando la serie tv di Alien sulla Terra, i confini tipici dei film diventano uno spaventoso non-problema. “Le storie di Alien sono sempre intrappolate… Intrappolate in una prigione, intrappolate in un’astronave”, ha detto. “Ho pensato che sarebbe stato interessante aprire un po’ quelle porte in modo che la posta in gioco di ‘Cosa succede se non riesci a contenerlo?’ sono più immediati”.

Hawley ha detto che finora ha due sceneggiature nel progetto e punta ad aprire il set per le riprese nella primavera del 2022 (una volta che l’eccesso di produzioni televisive/cinematografiche che sono state deragliate dalla pandemia si sarà attenuato un po’).

Se la serie tv di Alien finirà in onda su FX o in streaming su FX su Hulu, verrà deciso al momento in cui verrà ordinata una prima stagione – se l’episodio pilota sarà abbastanza convincente per il network.