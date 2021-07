Se siete interessati ad un braccialetto intelligente dotato di un design molto curato, con stile premium, alla moda e perfetto per fitness e benessere, allora non fatevi scappare il Fitbit Luxe, disponibile all’acquisto anche sul Google Play Store italiano. Il fitness tracker, della società statunitense con sede a San Francisco, California, è stato presentato verso la metà del mese di aprile scorso e fin da subito si è mostrato molto interessante nella giusta maniera, grazie al suo design minimal, di lusso e tanto richiesto. Malgrado sia curato da un punto di vista estetico, non sono state accantonate le funzionalità: sono tanti i sensori a bordo per il tracciamento del benessere, come ad esempio il monitoraggio dei livelli di stress, del sonno, del riposo, degli allenamenti e di tanto altro ancora.

Il Fitbit Luxe è in grado di migliorare mente, corpo e benessere generale; si tratta di un perfetto tracker che registra tutte le statistiche essenziali ed aiuta a vivere una vita più sana senza tralasciare lo stile. Il suo design alla moda è ispirato all’alta gioielleria e si abbina perfettamente a qualsiasi outfit, grazie alla sua forma sottile, alla cassa in acciaio inossidabile ed al comodo cinturino.

Il dispositivo sfoggia un display AMOLED nitido ed a colori, inoltre, la sua luminosità si adatta automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale. Il fitness tracker Luxe fornisce la rilevazione continua del battito cardiaco e contribuisce ad ottimizzare le sessioni di allenamento, comprende le tendenze delle zone cardio, traccia le fasi di sonno e stima le calorie bruciate in modo più preciso. Con il programma Fitbit Premium, il braccialetto intelligente offre diverse sessioni di rilassamento, il calcolo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il tracking della frequenza respiratoria e la distanza percorsa durnate dell’allenamento all’aperto grazie al GPS. Insomma, questo e tanto altro ancora a bordo del Fitbit Luxe, disponibile all’acquisto anche sul Google Store italiano.