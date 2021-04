Fitbit, società statunitense che è stata acquisita lo scorso mese di febbraio dal colosso Google, oggi 20 aprile, ha finalmente presentato il nuovo Fitbit Luxe. Si tratta di una smartband caratterizzata da un design bello ed elegante, oltre che ad essere pensato per tutti gli utenti che vogliono condurre uno stile di vita più sano e perseguire un benessere olistico. Il dispositivo, che appartiene alla grande famiglia di Big G, grazie ai diversi sensori che adotta offre funzionalità per gestire al meglio i livelli di stress, di riposo, ed il monitoraggio automatico del sonno e delle attività. Insomma, si tratta di un tracker moderno e molto versatile. Vediamo insieme le principali caratteristiche.

Il nuovo Fitbit Luxe presenta una cassa in acciaio inossidabile, un display OLED di qualità, cinturini intercambiabili ed interessanti specifiche tecniche. Il dispositivo è in grado di rilevare tanti dati importanti come la frequenza cardiaca e respiratoria, la temperatura del corpo e, tra non molto, anche i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2). Il tracker del brand statunitense, però, non può eseguire l’elettrocardiogramma e non presenta il GPS integrato, dunque quando ci si trova all’aperto occorrerà utilizzare quello del proprio smartphone. Fitbit Luxe è impermeabile fino a 50 metri di profondità, risultando utile per coloro che praticano sport in acqua. Altre funzioni importanti sono il tracciamento del sonno, la registrazione degli alimenti ingeriti, il livello di idratazione e del peso, ed il monitoraggio del ciclo mestruale.

Quanto alle funzioni smart, con il Fitbit Luxe si ha la possibilità di gestire la sveglia, il cronometro, il timer ed i promemoria, ricevere notifiche di chiamate o di applicazioni, e, se nell’arco della giornata sarete molto impegnati, potrete attivare la funzione “Non disturbare”, così che possiate restare concentrati. Il fitness tracker è compatibile sia con i dispositivi Android che con quelli iOS e, con la compatibilità con Google Fast Pair, permetterà l’associazione con lo smartphone in modo all’incirca immediato. La durata della batteria garantisce un’autonomia di circa 5 giorni. A partire da oggi 20 aprile, il wearable è disponibile sul sito ufficiale online e presso i rivenditori principali ad un prezzo di vendita pari a 149,99 euro, con prova gratuita di ‘Fitbit Premium’ di sei mesi. Tale servizio, poi, sarà disponibile al costo di 8,99 euro al mese, oppure di 79,99 euro all’anno. Gli accessori avranno un costo che si aggira tra i 19,99 euro ed i 99,99 euro. Per quanto riguarda invece la Fitbit Luxe Special Edition, creata in partnership con il marchio Gorjana, sarà disponibile dal mese di giugno, pur risultando già prenotabile al prezzo di 199,99 euro.