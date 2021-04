La società americana Fitbit, ormai acquisita lo scorso mese di febbraio dal colosso Google, è pronta a lanciare la sua nuova smartband caratterizzata da un design sottile e più armonioso ed un software migliorato. Stando a quanto riportato dal portale ‘winfuture’, che ha reso pubbliche le immagini del nuovo fitness tracker chiamato Fitbit Luxe, il dispositivo sfoggerebbe una cassa in acciaio inossidabile, un display OLED di qualità, cinturini intercambiabili e presenterebbe interessanti specifiche tecniche, che di solito difficilmente si riscontrano in queste tipologie di modelli. Il braccialetto, infatti, rientra nella fascia alta dei prodotti del brand statunitense. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche.

Il Fitbit Luxe, appartenente alla grande famiglia di Big G, è stato creato per congiungere sia l’eleganza che la funzionalità. Attualmente non è stata ancora specificata con esattezza la diagonale del pannello, ma le sue dimensioni dovrebbero essere analoghe a quelle del Charge 4. La scocca avrà un maggior rinforzo grazie ad un frame in acciaio posto lateralmente. Il fitness tracker, inoltre, dovrebbe essere disponibile in tre colori: Black, Soft Gold e Platinum. Come già accennato sopra, i cinturini saranno intercambiabili ed anch’essi disponibili in tre colorazioni: beige (con cassa dorata), rosa (con cassa in acciaio) e nero (con cassa nera).

A bordo del nuovo Fitbit Luxe non potevano mancare i sensori relativi al monitoraggio del battito cardiaco e dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2), così come i sensori per il rilevamento del sonno e dello stress, oltre alla facoltà di monitorare diverse tipologie di esercizi per la respirazione. Il tracker sarà dotato anche di GPS, in modo da garantire le funzioni relative alla corsa oppure al ciclismo e così via. Per adesso non c’è ancora l’ufficialità sulla data di lancio, anche se, secondo la fonte, dovrebbe essere prossima. Lo stesso discorso vale per la questione prezzo, che quasi sicuramente oscillerà tra i 149 dollari (corrispondenti al Charge 4) e i 229 dollari (del Versa 3). Insomma, non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni e conferme.