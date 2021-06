Modern Love 2 è pronta al debutto nel catalogo di Amazon Prime Video con un nuovo ciclo di storie d’amore, sentimentali, agrodolci, talvolta drammatiche ma sempre capaci di far riflettere sui sentimenti e le relazioni. La prima stagione si era rivelata un piacevole antidoto al cinismo dell’era social e la seconda promette di fare altrettanto.

La première di Modern Love 2 è fissata per il 13 agosto, quando la serie antologica di Amazon Prime Video debutterà con 8 nuovi episodi: questa nuova raccolta di storie ispirare all rubrica omonima del New York Times accoglie nel suo cast diverse star del piccolo e grande schermo tra cui Kit Harington, l’ex Jon Snow del Trono di Spade, Tobias Menzies, il principe Filippo di The Crown 3 e 4, ma anche Sophie Okonedo, Anna Paquin, Garrett Hedlund e molti altri. John Carney è sceneggiatore, produttore esecutivo e regista di Modern Love 2, alla cui regia si sono alternati nei diversi episodi John Crowley, Marta Cunningham, Jesse Peretz, Andrew Rannells, Celine Held e Logan George.

In attesa di un trailer completo di Modern Love 2, Amazon Studios ha svelato diverse foto in anteprima che mostrano gli attori nei panni dei loro personaggi, in storie che sono ambientate non solo a New York e nei suoi sobborghi ma anche a Dublino.

Le prime foto promozionali di Modern Love 2 confermano che Kit Harington è affiancato nel suo episodio da Lucy Boynton (già in The Politician): i due appaiono insieme mentre si scambiano un saluto col gomito in una scena della seconda stagione, mentre Garrett Hedlund condivide uno sguardo con Anna Paquin in una sala d’aspetto. In un’altra foto Dominique Fishback di The Deuce sembra piuttosto in intimità con Isaac Powell, così come un altro volto di The Deuce, Gbenga Akinnagabe, appare in sintonia con il personaggio di Zoë Chao di Love Life. Ancora, in un’altra scena, il personaggio di Zane Pais incontra quelli di Marquis Rodriguez e James Scully che si tengono per mano.

Ecco le prime immagini di Modern Love 2.