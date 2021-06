“Quanti amori impossibili, quante ore vissute senza la persona amata, quante attese; quante volte ci siamo ritrovati distanti, pur restando fedeli. Basta attivare la fantasia, sognare e volare indietro nel tempo. In quell’istante si comprende che l’amore supera ogni ostacolo e accorcia tutte le distanze”: con queste parole la cantautrice, performer e attrice Anna Capasso presenta “Ballo da sola”, il suo nuovo singolo, che sarà disponibile dal 25 giugno su tutte le piattaforme streaming e in digital download.

“Ballo da sola”, il nuovo singolo di Anna Capasso

Distribuito da Artist First, il brano è scritto dalla stessa Capasso in collaborazione con Massimo D’Ambra, che ha anche prodotto il singolo. Vocal coach di “The Voice of Italy” e collaboratore di Shablo, Sfera Ebbasta e Gigi D’Alessio, tra gli altri, Massimo D’Ambra è una delle firme più apprezzate della scena musicale italiana degli ultimi anni.

Capuana di nascita, ma sempre vissuta tra Napoli, Roma e Milano, Anna Capasso è cantante e attrice di cinema e teatro. Per sei anni finalista dell’Accademia della canzone di Sanremo, al fianco di Red Ronnie ha preso parte all’“I-Tim Tour”.

Vocal coach del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino su Rai Due, la Capasso per molti anni ha portato in tour il suo spettacolo di musica e prosa “Donne in viaggio da Napoli a Broadway” ed è stata tra i protagonisti del mediometraggio “Bruciate Napoli”, della serie tv “Sangue del tuo sangue”, dei cortometraggi “Don Vesuvio” e “La musica è finita” ed è protagonista di “Gramigna”, al fianco di Biagio Izzo ed Enrico Lo Verso, film candidato ai David di Donatello.

Anna Capasso in uno scatto promozionale del suo nuovo singolo “Ballo da sola”

Risale al 2019 la pubblicazione del suo singolo “Come pioggia”, mentre è dell’anno successivo il brano “Bye Bye” che puntava il dito contro “gli amori tossici”, raccontato anche dal Tg2, dal Tg3 e dal rotoclco televisivo “Storie italiane” su Rai Uno.

“Non importa che sia un’ora, un giorno o una settimana: è necessario avere una persona che sappia donare il proprio tempo, non le proprie pause” spiega Anna Capasso, commentando il testo di “Ballo da sola”: “Abbiamo voluto realizzare un brano dalle sonorità allegre, per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno in questo periodo”.