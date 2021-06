C’è una data, c’è anche la location, c’è il protagonista ma nulla è dato sapere al momento sugli ospiti dello spettacolo.

Si terrà il prossimo 21 settembre all’Arena di Verona un concerto in omaggio a Franco Battiato, scomparso lo scorso 18 maggio. Amici e colleghi della musica e dello spettacolo che lo hanno conosciuto personalmente o che hanno conosciuto solo la sua musica unirono le forze per ricordarlo attraverso uno spettacolo unico in programma per il 21 settembre.

Tra i primi nomi emersi, non ancora confermati, ci sono quelli che hanno mostrato di apprezzare Franco Battiato e la musica che il Maestro ci ha lasciato.

Tra gli ospiti del tributo a Franco Battiato all’Arena di Verona potrebbero esserci Jovanotti, Emma, Carmen Consoli, Gianni Morandi, Alice ma anche Colapesce-Dimartino e Tiziano Ferro, tra le prime ipotesi in rete. Il tributo a Franco Battiato all’Arena di Verona potrebbe radunano sullo stesso palco i nomi più apprezzati e conosciuti della musica italiana per un grande evento speciale.

La serata era già in programma ed era stata organizzata con l’obiettivo di celebrare i 40 anni dell’album La voce del padrone, il disco con cui Battiato si è imposto definitivamente sul mercato nostrano. Per volontà di Franz Cattini, ultimo manager di Franco Battiato, la serata è stata trasformata in un concerto-tributo all’artista scomparso a maggio e salutato con grande affetto dai personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ma anche da tutti i suoi fan.

Il tributo a Franco Battiato all’Arena di Verona sarà l’occasione per un viaggio a ritroso tra i suoi successi ma anche tra i brani meno conosciuti del suo repertorio, che tornano protagonisti in una serata-evento eccezionale.