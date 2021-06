Prima di parlare dei più grandi successi di Paul McCartney occorre stare fermi e deporre le armi: le sue hit non si possono circoscrivere, dal momento che parliamo di un artista che ha attraversato tanti universi, tanti mondi e tanti generi. Dal rock più viscerale al gospel, dal pop più banale al blues, tanti atti d’amore per la musica sin dai tempi dei Beatles.

Oggi Macca è uno dei più importanti punti di riferimento della scena contemporanea: con i Fab Four, i Wings e nella sua carriera solista ha letteralmente dettato legge, circondandosi di collaboratori eccellenti e continuando a fare sold out ai concerti.

Yesterday (1965)

Paul McCartney scoprì la melodia di Yesterday in un sogno, e quando la compose era convinto di aver plagiato qualcuno. Per questo girò a lungo per chiedere pareri alla gente: “L’hai mai sentita?”. Il titolo provvisorio era Scrambled Eggs.

Helter Skelter (1968)

Rock, feroce e brutale. Con Helter Skelter Paul McCartney volle rispondere a I Can See For Miles degli Who con un brano ancora più duro. Il risultato è un tripudio di chitarre distorte e acuti, con Macca in una delle sue migliori performance canore.

Maybe I’m Amazed (1970)

Dedicata a sua moglie Linda, Maybe I’m Amazed è un power pop pieno d’amore, scritto nel 1969 durante le ultime fasi dei Beatles. Proprio per questo Paul ringraziò Linda per il sostegno durante quel periodo difficile, e lo fece con questo brano intenso.

Say Say Say (1983)

A proposito di collaboratori eccellenti, in Say Say Say Paul McCartney duettò con Michael Jackson per raccontare la bipolarità amore-odio di una persona ferita dalla donna che ama. Il tutto su un pop deciso e pieno di groove.

Young Boy (1997)

Dedicata a suo figlio James, Young Boy fa parte di Flaming Pie, disco altamente influenzato dall’Anthology dei Beatles. Un rock leggero e appassionato che non può certo mancare tra i più grandi successi di Paul McCartney.