I Metallica a Firenze Rocks nel 2022: saranno gli headline della quarta giornata di festival, in programma per il 19 giugno del prossimo anno.

Inizialmente attesi in Italia nel 2020, i concerti dei Metallica sono stati costretti ad un posticipo a causa della pandemia da covid-19, al pari di ogni altro evento programmato in presenza. Il palco della Visarno Arena avrebbe dovuto accoglierli quest’anno ma il festival Firenze Rocks viene nuovamente posticipato, al 2022.

Slittano al prossimo anno tutti i concerti attesi per la manifestazione e i Metallica a Firenze Rocks si esibiranno nel 2022 all’interno della quarta giornata del 19 giugno.

I biglietti saranno disponibili in tre tranche diverse:

Per il Met Club in presale a partire dalle ore 10:00 di giovedì 17 giugno

Per gli utenti dell’App Intesa Sanpaolo Reward a partire dalle ore 10.00 di venerdì 18 giugno 2021

Per tutti gli altri utenti dalle ore 11.00 di lunedì 21 giugno 2021

La band composta da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha condiviso un video in cui suona Wherever I May Roam durante un concerto del tour del Black Album a San Diego nel 1992, accompagnato dalla prima strofa: “E la strada diventò la mia sposa”. A scatenare la curiosità dei fan sono stati due hashtag, #BlackAlbum2021 e #ComingThisFall (in arrivo il prossimo autunno), quest’ultimo poi stato rimosso ma il progetto che potrebbe celarsi dietro gli indie dei Metallica è la riedizione speciale dell’album Metallica del 1991.

Il progetto è entrato nella storia come The Black Album grazie all’idea della copertina nera senza titolo, con solo il logo della band; nel 2021 potrebbe vivere in una nuova e differente versione ma si attendono comunicazioni ufficiali da parte del gruppo. Intanto ufficiale è il suo ritorno in Italia per un concerto in occasione di Firenze Rocks 2022.

Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket. I biglietti saranno disponibili, dopo le anteprime riservate, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutto il territorio italiano.