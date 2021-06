Non pochi possessori dei Samsung Galaxy S21 Ultra si stanno scontrando alcuni problemi di batteria sul loro smartphone di punta. Si tratta di una vera e propria anomalia riscontrata da molti utenti sulla community Samsung ufficiale e riportata anche dal sito di settore SamMobile.

Sembrerà strano ma il calo dell’autonomia sul dispositivo Samsung sembrerebbe collegarsi ad uno specifico uso del top di gamma. Quello che lo vede riposto in una tasca dei pantaloni, della giacca o della camicia quando il soggetto proprietario cammina o effettua qualsivoglia movimento durante un qualsiasi momento della giornata. Accadrebbe che, per un bug, la fotocamera del telefono verrebbe attivata automaticamente senza alcun comando manuale. In pratica, sarebbe rilevato il movimento del soggetto e per questo motivo la funzione resterebbe pronta per effettuare scatti o registrazioni video ma consumando preziosa carica.

Non è chiaro se uno specifico aggiornamento software sia stato portatore di problemi di batteria sul Samsung Galaxy S21 Ultra proprio negli ultimi tempi. Sta di fatto che l’attività involontaria della fotocamera sarebbe responsabile anche di drastici cali della batteria degli utenti. Qualche utente lamenta addirittura un abbattimento della percentuale di carica residua del 21 ore in sette ore ma con soli 15 minuti di schermo acceso. Le rivelazioni effettuate non sono quelle ottenute attraverso il monitoraggio interno dalle impostazioni del telefono, semmai con app terze scaricate sullo smartphone come Sam Monitor Battery, presente anche sul Play Store.

Va detto che Samsung, per il momento, non ha rilevato la sua intenzione di operare sui problemi di batteria per il Samsung Galaxy S21 Ultra. Visti i casi specifici di forte calo dell’autonomia solo nel caso in cui il telefono si trovi in tasca, l’azienda potrebbe aver etichettato il bug come di nicchia e dunque non urgente. Peccato tuttavia che l’esperienza di diversi possessori del device in proposito non sia per nulla positiva.