Interessante offerta proposta quest’oggi da Amazon e riguarda il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, modello di ultimissima generazione di colore Phantom Black e con una memoria interna da 128GB. Si tratta di un prezzo davvero molto allettante, non è un caso che le scorte a disposizione siano ormai quasi terminate, è quindi consigliabile sfruttare al volo quest’occasione se si ha intenzione di avere tra le mani questo Samsung Galaxy S21 Ultra.

Aggiornato il prezzo del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G su Amazon

Insomma, se da un lato ci sono alcuni Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con alcune problematiche, secondo quanto riportato nei giorni scorsi, allo stesso tempo non vanno dimenticate determinate offerte. Amazon lo propone attualmente al prezzo di 1125 euro, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo precedente. Ciò significa che il risparmio risulta essere di 164 euro. Un buon affare da portare a termine, nonostante ci siano le spese di spedizione al costo di 4,99 euro.

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G Enterprise Edition, Display... Fotocamera da 108MP per immagini nitide. Milioni di pixel per...

Cattura tutti i dettagli con lo Space Zoom 100x con due lenti. Grazie...

Questo Samsung Galaxy S21 Ultra non appartiene al servizio Prime di Amazon, per questo bisognerà attendere qualche giorno in più per riceverlo a casa. Si va dalla settimana ai dieci giorni di attesa per avere tra le mani questo incredibile top di gamma targato Samsung, ma vi assicuriamo che ne varrà sicuramente la pena. Si tratta di un flagship dalle specifiche tecniche di altissimo livello ed il prezzo proposto da Amazon lo rende sicuramente ancora più appetibile. Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le caratteristiche più interessanti di questo Samsung Galaxy S21 Ultra.

Innanzitutto spazio ad un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X, ma non bisogna assolutamente trascurare il comparto hardware, grazie alla presenza del processore Exynos 2100 da 5nm con ben 12GB di RAM. Non mancano intelligenza artificiale e 5G per prestazioni di altissimo livello. Il punto di forza di questo Samsung Galaxy S21Ultra 5G è sicuramente la fotocamera grazie al sensore da 108 megapixel, ma attenzione allo Space Zoom 100x con due lenti, il doppio teleobiettivo ottico 3x + ottico 10x e lo zoom con risoluzione che garantirà massima nitidezza delle foto.

C’è anche il video di cinematografia utilizzando la registrazione in 8k, con la quale ci si sentirà dei veri registi. Infine non si può trascurare la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25W. Insomma, ci sono buone ragioni per puntare su un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.