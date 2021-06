Courtney Love accusa Trent Reznor di abusi su minori. Una bomba che la ex frontwoman delle Hole ha sganciato dritta sulla testa del fondatore e frontman dei Nine Inch Nails. Il tutto è avvenuto sui social, ma poi la vedova di Kurt Cobain ha rimosso tutto. Cos’è successo?

Courtney Love contro Trent Reznor e Dave Grohl

In un post pubblicato negli ultimi giorni, circa domenica, sono volate parole pesanti da parte di Courtney Love nei confronti di Trent Reznor e Dave Grohl, attualmente frontman dei Foo Fighters ma in passato, com’è ben noto, batterista dei Nirvana in cui cantava proprio l’ex marito della Love, Kurt Cobain.

Il post è stato poi cancellato, ma la redazione di TMZ ha pubblicato gli screenshot. Nel lungo post Courtney spiega di quell’accordo firmato con Dave Grohl e Krist Novoselic – ex bassista dei Nirvana – dopo la morte di Kurt Cobain, nel quale si impegnava a consegnare ai reduci tutti i diritti d’autore. Ecco il messaggio per Dave:

“Tre mesi prima di lasciare Los Angeles ho firmato un documento che effettivamente dà a Dave gli averi destinati ai miei discendenti, per sempre. Ero a terra. Così ferita ed esaurita da lui che ho firmato, ca**o. Ma è una bugia. Quindi lo sto annullando. Perché è un’assurdità. La rabbia per la morte di Kurt è diretta a me, mentre Dave si è arricchito e continua ad arricchirsi, ingozzandosi grazie alla fortuna e alla benevolenza di Kurt. 27 anni! Ne ho abbastanza”.

C’è, poi, quella parte diretta al frontman dei Nine Inch Nails. Usando un fotogramma del video ufficiale di Starf*ckers, Inc (dall’album The Fragile, 2000) Courtney Love accusa Trent Reznor di aver abusato di alcuni minorenni, senza girarci intorno. Lei con le sue Hole avrebbe assistito a ripetute violenze su bambini e ragazzine di 12 anni. Ecco cosa scrive:

“Reznor ha talento, ma è comunque un verme. Non ho mai visto così tanti abusi sistematici su bambini, su ragazze anche di 12 anni, da parte sua e della sua crew, tutti noi (i membri delle Hole) ne siamo stati testimoni”.

Né Trent Reznor né Dave Grohl, per il momento, hanno replicato alle accuse.

Le scuse

Come abbiamo già detto, il post al vetriolo è stato rimosso. Nelle ultime ore Courtney Love ha pubblicato una storia su Instagram in cui si scusa per ciò che ha scritto. Non si capisce bene a chi sia rivolto il messaggio – c’è chi ipotizza che si tratti dei due destinatari, chi sostiene che sia un mea culpa nei confronti del movimento MeToo – dal momento che si presenta con parole criptiche: