Il caso di Denise Pipitone sembra essere il centro dell’interesse mediatico di quest’ultimo scorcio di stagione televisiva e non solo. Ancora una volta i programmi del mattino, non ancora in pausa, continuano a parlare di lei e di quelle che potrebbero essere le ultime novità ed ecco spuntare nuovamente l’ex PM che si occupò del caso, almeno per qualche mese, Maria Angioni.

La bomba è arrivata in diretta a Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele, e riguarda non solo la possibilità che Denise Pipitone sia viva ma che la Angioni sia riuscita addirittura a trovarla ma anche a rintracciare la famiglia in cui è cresciuta e anche la figlia che avrebbe avuto ultimamente, tutte dichiarazioni che, se confermate dai fatti, segnerebbero una svolta definitiva sulla scomparsa della piccola.

In particolare, in collegamento con Storie Italiane, Maria Angioni ha rivelato: “Denise Pipitone è viva e l’ho individuata.. Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia”. L’ex PM è convinta che bisognerà agire in fretta per verificare anche se è convinta di aver risolto il caso inviando tutto alla Procura e all’avvocato della famiglia, Frazzitta:

“La situazione è difficilmente controllabile – ha raccontato Angioni -. Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, altrimenti farei un danno. Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito”.

Dal canto suo l’avvocato di Piera Maggio ha subito preso la palla al balzo per bacchettare un po’ la Angioni e ammettendo di non aver ricevuto ancora nulla, spingendo poi l’ex PM a non divulgare notizie non confermate per non creare confusione o altro.