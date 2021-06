Il countdown è ormai giunto al termine. Gli attesissimi Euro 2020 di calcio sono pronti ad esordire. L’appuntamento per la gara inaugurale, che si disputerà presso lo Stadio Olimpico di Roma, è in programma domani 11 giugno a partire dalle ore 20.45 con il match Italia-Turchia. Ecco di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere la diretta TV in chiaro e la diretta streaming della sfida.

Il match Italia-Turchia sarà trasmesso in diretta TV e in chiaro su Rai 1 (canale 1 e 501 per l’HD del digitale terrestre). Coloro che sono abbonati a Sky avranno la possibilità di vedere la partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli utenti che, invece, non potranno seguire la gara in televisione, potranno vedere la diretta streaming in modo gratuito sulla piattaforma Rai Play (disponibile sul sito raiplay.it oppure scaricando l’applicazione sia sui dispositivi mobili Android che iOS) ed a pagamento su Sky Go e NOW (piattaforma live e on demand di Sky).

La telecronaca RAI di Italia-Turchia sarà affidata ad Alberto Rimedio, accompagnato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Su Sky, invece, ci saranno le voci di Fabio Caressa, affiancato dall’opinionista Beppe Bergomi. Per quanto riguarda le probabili scelte di formazione, l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini scenderà in campo con il 4-3-3 e sarà così disposta: tra i pali Gigio Donnarumma, che comanderà il reparto difensivo composto dai centrali Bonucci e Chiellini, con Florenzi sulla fascia destra e Spinazzola su quella sinistra. A centrocampo spazio al top player Barella, insieme al regista neo campione d’Europa Jorginho ed al giovane Locatelli. Il reparto offensivo vedrà il tridente composto dalla punta centrale Immobile, supportato dagli esterni Lorenzo Insigne e Domenico Berardi.