Buongiorno Mamma 2 ci sarà oppure no? Finalmente dopo due settimane dalla fine della prima stagione della fiction con Raoul Bova, arriva la conferma ufficiale che il seguito ci sarà e che gli sceneggiatori sono già a lavoro. A confermarlo è lo stesso Raoul Bova che nelle sue ultime Storie su Instagram ha voluto condividere un post del suo profilo spagnolo in cui si lancia ufficialmente la notizia che Buongiorno Mamma 2 ci sarà e andrà in onda però solo nel 2022, salvo complicazioni.

Dopo 12 puntate, la serie Lux Vide si è chiusa con un vero e proprio boom di ascolti ma, soprattutto, una serie di spunti che possono fare da solida base alla seconda stagione. In molti avevano già capito che un seguito fosse necessario ma solo con l’annuncio ufficiale arrivato poco fa tutto è più chiaro. Nei giorni scorsi ci aveva provato Fanpage a mettere insieme le dichiarazioni dei protagonisti lasciando pensare ad un rinnovo ma gli italiani sono rimasti comunque con il fiato sospeso fino a poco fa.

Ecco l’annuncio condiviso da Raoul Bova:

Proprio Serena Autieri, appena conclusa la prima stagione, aveva lasciato intendere che un seguito fosse già nell’aria e proprio al sito aveva rivelato: “Sicuramente si scrive una serie con la speranza e la voglia di pensare alla seconda. L’abbiamo girata sempre con questo aspetto sempre al centro”.

La serie è andata bene e ha avuto successo, penso sia automatico ma non ho notizie ufficiali”. A lei si era unita anche Raoul Bova che, però, chiedeva a gran voce una storia importante e convincente. Infine, Ginevra Francesconi aveva confermato che il feedback positivo da parte del pubblico lasciava ben sperare: “Rimarranno molti punti interrogativi. Quindi, perché no, speriamo di fare una seconda stagione. I presupposti ci sono”. Ai fan adesso non rimane che attendere.