Jim Morrison voleva lasciare la musica. È ciò che emerge, in sostanza, da una serie di scritti del frontman dei Doors raccolti dalla sorella Anne Morrison Chewning e pronti per diventare un libro.

Il 3 luglio saranno passati 50 anni dalla morte di Jim Morrison, trovato privo di vita nel suo appartamento a Parigi nel 1971. Il Re Lucertola aveva solo 27 anni. Oggi James Douglas Morrison è un’icona assoluta del rock e dell’elevazione della musica a strumento spirituale. Eppure, secondo le carte raccolte da Anne, Jim non avrebbe avuto alcuna intenzione di continuare a fare la rockstar.

Anne, infatti, ha trovato tutto ciò che serve agli appassionati per ricostruire il Morrison pensiero e i progetti futuri della voce di Light My Fire. Tra gli appunti, le poesie, i manoscritti, i testi e le idee di sceneggiature del frontman dei Doors sua sorella ha trovato il progetto di trascrivere per intero il processo di Miami del 1970, quando Morrison fu accusato di aver mostrato i genitali al Dinner Key Auditorium. Anne Chewning riferisce che quel processo fu “un momento cruciale” per la vita e la carriera di Jim che, secondo i suoi scritti, gli fece pensare di dedicarsi completamente al cinema: “La gioia di esibirsi è finita, ora c’è quella dei film“.

The Collected Works Of Jim Morrison

The Collected Works Of Jim Morrison sarà un mega volume di 600 pagine in cui Anne Morrison Chewning ha messo insieme tutti i manoscritti del fratello scomparso. Ecco la sua dichiarazione:

“Molte persone lo vedevano e lo continuano ancora oggi a vedere solo come una rockstar. Voglio andare oltre il ‘Re Lucertola’ e tutte quelle banalità. Volevamo che il lettore potesse avere uno sguardo a 360 gradi su Jim Morrison”.

Il libro vedrà la luce l’8 luglio 2021 e si presenta come una delle novità più attese del 2021, forse l’opera definitiva sul cantautore statunitense. Secondo quella frase e secondo Anne, quindi, Jim Morrison voleva lasciare la musica per ritornare alla sua passione per il cinema come regista e sceneggiatore, per chiudere definitivamente con la carriera da rockstar.