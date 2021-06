Il Volo su Rai1 dall’Arena di Verona oggi, sabato 5 giugno 2021, per un concerto-evento in tributo al Maestro Ennio Morricone, scomparso la scorsa estate. Per il trio pop-lirico sarà l’unico concerto in programma per il 2021, poi il tour nel 2022.

Si tratta del primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che, non solo celebreranno il Maestro, ripercorrendo musiche leggendarie in un’atmosfera da sogno, ma presenteranno la serata con una conduzione ironica e vivace che contraddistingue i loro oltre 10 anni di amicizia. L’orchestra sarà diretta dal Maestro Marcello Rota.

Arena di Verona Srl comunica che, su ordinanza del Ministero della Salute, esclusivamente nella giornata del 5 giugno 2021 e in relazione allo svolgimento dell’evento viene posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti: gli spettatori potranno infatti tornare alla propria abitazione entro le 2.00 di notte, oltre il limite del coprifuoco.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.15 e la conclusione è prevista intorno alla mezzanotte. L’ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18:30 fino alle 20:30.

L’appuntamento con Il Volo su Rai1 dall’Arena di Verona stasera è invece per le 21.25. Al concerto anche alcuni ospiti che si alterneranno sul palco. Oltre alla partecipazione eccezionale del Maestro Andrea Morricone, ci saranno Stefano Bollani, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli.

Solo qualche giorno fa, i ragazzi de Il Volo avevano condiviso in diretta su Rai1 l’emozione di ripercorrere le musiche di Morricone attraverso un evento esclusivo. Ospiti di Mara Venier, in collegamento dall’Arena di Verona – dove si trovavano già per le prove tecniche – Il Volo aveva detto: “Siamo qui per celebrare quella che è stata la rappresentazione del genio assoluto. Dal silenzio riusciva a creare opere d’arte che hanno fatto sognare intere generazioni. Il Maestro non ha bisogno di presentazioni però noi umilmente vogliamo dare questo contributo per portare la sua musica anche alle nuove generazioni. Per noi è un grande onore e una grande responsabilità: cantare le colonne sonore del grande maestro Ennio Morricone non è facile. Ma è una cosa in cui metteremo anima e cuore“.