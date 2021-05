È da poco in rete Penso Troppo, la versione audiovisiva del brano più apprezzato dei Simple Mood, duo Campano composto da Raffaele Cerella e Luigi Merone.

Raffaele si racconta alle telecamere di MyBandTV lasciando trasparire il vero messaggio che si cela dietro il testo di questo brano. Pensare “troppo” non vuol dire riflettere, non significa meditare ma rimuginare logorando l’anima. Il brano trascina l’ascoltatore in un loop incredibile che vale la pena ascoltare fino in fondo per poter finalmente fare un sospiro di sollievo e sentirsi nuovamente liberi.

Il video raffigura un anonimo uomo che aspetta l’arrivo del treno, seduto su una panchina, vicino a binari. Tutto ciò fa da sfondo alle grafiche che appaiono in ogni parte dello schermo, sincronizzate col ritmo del brano.

Videoclip Penso Troppo