Che Broken Bells dei Greta Van Fleet sia un bel pezzo è indubbio. In questo singolo Josh Kiszka è il portavoce di una frustrazione che è tipica di questa generazione, bombardata da aspettative erette da chissà quali veterani che pensano di aver costruito una nuova società e aver insegnato qualcosa. Probabilmente una lezione esiste, da qualche parte, ma l’argomento è talmente fossilizzato da polarizzare lo scambio culturale, il passaggio dal vecchio al nuovo.

Per fotografare questo contesto i Greta Van Fleet scelgono una ballata intensa. Non un brano strappalacrime né uno smielato e dignitoso 6/8, bensì un frullato di psichedelia e atmosfere oniriche in cui la chitarra acustica è il tappeto morbido sul quale si poggia la voce di Josh, impreziosita da riverberi e delay ma soprattutto da note che non stridono con la pacatezza nervosa del messaggio.

Il bassista Sam Kiszka ha descritto così il nuovo singolo: “La nostra intenzione è quella di rimuovere l’obbligo delle aspettative generazionali, abbattere questi muri e non costruirne di nuovi”.

Broken Bells dei Greta Van Fleet fa parte del secondo album ufficiale della band, The Battle At Garden’s Gate (2021). Un episodio complesso, per la carriera dei fratelli Kiszka, dal momento che Anthem Of The Peaceful Army li ha resi prigionieri dell’accostamento ai Led Zeppelin – ed è chiaro che la voce di Josh e le scelte stilistiche del primo album abbiano reso facile il paragone – e per questo i Greta Van Fleet hanno dovuto lavorare sodo per far sentire ciò che realmente avrebbero voluto comunicare.

Loro “colpa” è essere nati qualche annetto dopo i Queen, i Led Zeppelin, i Black Sabbath, gli Who, i Beatles, gli Aerosmith e i Rolling Stones. Agli Stones, gli Aerosmith e i Queen ci hanno già pensato i The Struts di Luke Spiller, anch’essi schiavi del pregiudizio. A tutto il resto sono stati accostati i Greta, che hanno scelto probabilmente il periodo storico più sbagliato per approcciarsi al mercato con il revival rock: l’era dei social, dove tutti sanno tutti e dicono di tutto.

I can see the faces through the broken glass

No longer pass

Looking at the sky, I see the city lights

But no star fights

I never want to fall asleep

Within my dreams, the weight we sow, we reap

Though I believe the sun still shines

And I believe there comes a time

When out of silence, we will sing

And even broken bells will ring

Not all the answers are the same

Yet we still play thе game

Sweeping off the pavemеnt with a parlor broom

Going nowhere soon

Between the cracks of sidewalk, there’s a flower grown

Beyond the stone

Though I believe the sun still shines

And I believe there comes a time

When out of silence, we will sing

And even broken bells will ring

When out of silence, we will sing

And even broken bells will ring

