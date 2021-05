LUSI IL LUPO

ASH CODE

FAUSTUS

Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI! Questo il link diretto per accedervi

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

LUSI IL LUPO

Abruzzese, durante la diretta ho scoperto che ha un seguito molto numeroso. Fa musica di alta qualità. Il video che ho scelto ha come protagonisti, accanto a lui: Fabrizio Bosso, Dave Weckl e Valter Vincenti

ASH CODE

Due gemelli e una ragazza che da Napoli vanno nel mondo con una musica tipicamente britannica, darkwave postpunk. Hanno all’attivo tour in Russia, America e Sud America.

FAUSTUS

Vero nome Fausto Cota è un cantautore pugliese davvero interessante. Il brano del video che ho scelto ho poi scoperto che l’ha scritto insieme al padre Dario Cota.

Ed ecco le loro biografie che mi hanno mandato:

BIO LUPI

Lusi nasce ad avezzano (aq) il 30 dicembre 1986. Il suo percorso di formazione si svolge prevalentemente presso la Music Accademy europe di Bologna seguendo prima il corso triennale di diploma accademico e successivamente il corso triennale di laurea e presso l’accademia rock school di Londra diplomandosi con con il massimo dei voti. La sua strada professionale intreccia insegnamento numerosi eventi musicali e sessioni in studio. Effettuati con più situazioni e band. E’ uscito da poco il singolo Once Upon a Time che vede partecipare come musicista e co-produttore del brano Dave Weckl. Il suo secondo Ep intitolato Luna o vediamo domani il 7 aprile 2020 che contiene all’interno grandi collaborazioni con nomi del calibro di Jamese Senese,Fabrizio Bosso, Gatto Panceri, Lele Melotti, Massimo Manzi. Il suo primo album da solista invece è Seven. Disco che si può trovare in tutti i digital store e il video del singolo Seven che su Youtube ha raccolto più di 60.000 visualizzazioni ha registrato il suo basso sul disco The Rockers del cantante Alborosie la canzone a piedi scalzi con il featuring di Guliano Sangorgi Fire in The Dark con la voce di elisa e altre canzoni con artisti italiani e non all’interno della compilation. Sono da poco usciti i nuovi singoli di Tonino Carotone – L’amore Non Paga e Vita Clandestina dove ha avuto il piacere di incidere contrabbasso e basso elettrico. Esce a maggio del 2020 il singolo di Lusi il Lupo – If You Want che vede la collaborazione alla batteria di Pooge Bell storico batterista di M.M. registra il primo disco di Giuseppe Anastasi “Canzoni Ravvicinate del Vecchio Tipo” vincitore del premio Tenco 2018 come migliore opera prima e nel suo secondo album appena uscito Schopenhauer e altre storie. Fa parte della One More Dub dove collabora a tutto tondo con il chitarrista e direttore artistico Valter Vincenti. Collabora con i marchi Proamp per quanto riguarda l’amplificazione e la Liuteria Cesarini per i bassi e di recente è entrato a far parte della famiglia Magrabò per le sue tracolle. Ha inciso Journey e Core dischi di Marcello Balena. Nel quale sono presenti grandi musicisti del panorama italiano.

Altre sue opere musicali eseguite prevalentemente collaborando con band sono ‘Difendimi da Me‘ e ‘Sorridere All’Inferno‘ con il gruppo assenza e ‘Four Freedom‘ con la formazione Vinson Johnson Quartet. Nel 2021 nasce la collaborazione con Maninalto! Con cui pubblica subito il brano “Guest in Peace” che vede la partecipazione anche nel videoclip di Dave Weckl. Fabrizio Bosso e Valter Vincenti.

ASH CODE

Ash Code è una band italiana formata nel 2014 a Napoli da Alessandro Belluccio (cantante), Claudia Nottebella(tastiera) e Adriano Belluccio(bass VI e drum pad). La proposta musicale affonda le radici nella darkwave e nel post-punk anni 80, il gruppo ha pubblicato 3 LP e sin dagli esordi ha girato l’Europa suonando in club e nei maggiori festival goth, hanno inoltre all’attivo tour in Russia, America e Sud America. Per maggiori info c’è WIKI in inglese una cosa importante fatta nell’ultimo anno che potrebbe essere uno spunto interessante: https://www.ilmattino.it/societa/persone/ash_code_concerti_live_per_il_cotugno-5167841.html è stata la prima, in realtà ne abbiamo fatte altre e abbiamo raccolto soldi per tante realtà diverse

FAUSTUS – Fausto Cota

Faustus nome d’arte di Fausto Cota nasce a Gallipoli il 20 maggio 1994. 26 anni, racalino, cantante, figlio d’arte: padre musicista, uno dei più famosi tastieristi del Salento e madre insegnante di pianoforte. Inizia a studiare pianoforte all’età di 6 anni. Il 19 settembre esce il suo primo singolo Distacco Sentimentale scritto a quattro mani insieme a suo padre Dario Cota durante la quarantena. Il 28 dicembre esce il suo secondo singolo Magari. Attualmente è coinvolto in diversi progetti musicali che spaziano dalla musica rock’n’roll al cantautorato italiano.

www.redronnie.tv