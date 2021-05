Potete sfruttare un buono sconto di 5 euro attraverso Amazon Music, a patto che non lo abbiate mai provato prima e che siate selezionati dall’e-commerce per l’iniziativa in questione. La proposta è relativa all’applicazione mobile del servizio di streaming musicale, con validità fino al 30 giugno 2021. Non dovrete faticare molto per ottenere il buono Amazon di 5 euro: per prima cosa, scaricate l’app di Amazon Music, disponibile sia per iOS che per Android. Effettuate il login con i dati del vostro account Amazon e preparatevi a ricevere il coupon tramite email.

Ricordate che il codice promozionale di 5 euro dovrà essere utilizzato non oltre i 30 giorni dalla data di ricezione, ed a fronte di acquisti pari o superiori ai 20 euro. C’è anche da dire che la promozione è valida solo su prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono da considerare esclusi gli articoli venduti sul marketplace (venduti da terze parti), i digital content, i libri, i buoni regalo, i prodotti per bambini e neonati, gli alcolici ed i Warehouse Deals Amazon. Una volta ricevuto il buono sconto di 5 euro, ricordate di poterlo utilizzare entro e non oltre il 30 giugno 2021 (altrimenti lo perderete).

Per verificare di essere tra gli utenti selezionati per l’iniziativa promozionale, cliccate su questo indirizzo (l’esito sarà immediato, non vi serverà controllare altro). Se non avete usato mai prima d’ora Amazon Music, questo è il momento di iniziare a farlo (d’altra parte, il catalogo multimediale conta milioni di brani senza interruzioni pubblictarie, se siete clienti Prime anche gratuito e poi verrete anceh premiati con un buono sconto di 5 euro: non è proprio possibile chiedere di più). Nel caso in cui abbiate altre domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.