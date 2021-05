Adesso sappiamo che sarà il OnePlus Nord CE 5G il prossimo smartphone della linea Nord, diretto successore di Nord N10 (inizialmente il telefono era conosciuto con il nome di ‘Nord N1 5G’). Per dare un calcio ai possibili equivoci, il produttore cinese ha deciso di adottare un nome diverso (se si fosse chiamato N1 sarebbe stato difficile per gli utenti immaginarlo come un modello superiore rispetto ad N100). Non sono stati resi noti altri dettagli circa il design e le specifiche tecniche del prossimo OnePlus Nord CE 5G, ma le forme dovrebbero essere simili a quelle dei precedenti dispositivi della serie Nord (schermi piatti, foro sul display per il contenimento della fotocamera frontale e comparto fotografico posteriore, presumibilmente composto da tre elementi, inserito in un modulo tono su tono).

Il OnePlus Nord CE 5G dovrebbe anche includere uno schermo da 6.49 pollici ed avere dimensioni di 162,9 x 74,7 x 8,4mm (10,3mm all’altezza della fotocamera posteriore). La parte posteriore potrebbe essere realizzata in plastica con frame in metallo. Non abbiamo informazioni sul resto delle specifiche tecniche, che potrebbero o meno farne un best-buy di fascia media (sarebbe bello poter contare su un altro device dal rapporto qualità/prezzo di un certo tipo).

