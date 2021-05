Stanno per essere presentati i OnePlus Nord 2 e Nord CE 5G, previsti entrambi per il prossimo mese di giugno. Come riportato da ‘gizchina.com‘, parliamo di due dispositivi di fascia media, che andranno ad arricchire l’offerta del produttore cinese. Il OnePlus Nord 2 dovrebbe essere equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 1200, tralasciando la piattaforma di Qualcomm, almeno per adesso. L’OEM ha così deciso, restando in attesa di come gli utenti finali prenderanno la notizia (sappiamo che non sono pochi quelli che continua a preferire la serie Snapdragon di Qualcomm, nonostante i tanti passi in avanti compiuti nel tempo dagli altri fornitori di chip).

Il processore MediaTek Dimensity 1200 è realizzato con il processo produttivo a 6nm, ed includere un core Cortex-A78 a 3.0 GHz, tre core Cortex-A78 a 2.6 GHz e quattro core Cortex A55 a 2.0 GHz. Una configurazione del genere dovrebbe consentire al dispositivo di girare al meglio, pur non appartenendo alla fascia alta del mercato (magari costando anche meno). Il OnePlus Nord 2 è stato anche confermato dalla sua recente apparizione nelle FAQ della pagina riservata alla promozione Stadia Premiere Edition, anche se il nome è stato subito rimosso (evidentemente sarà stato inserito per errore, o comunque con l’intento di far salire la suspance).

Il OnePlus Nord CE 5G, invece, monterà probabilmente un processore della serie Snapdraon 7xx di Qualcomm (forse lo Snapdragon 750G), uno schermo AMOLED con frequenza di refresh rate a 90Hz (si parla anche di 120Hz, anche se sarà un po' più difficile arrivare a tanto) ed una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W. I OnePlus Nord 2 e Nord CE 5G debutteranno entrambi in India, per poi eventualmente essere commercializzati anche in altri mercati.