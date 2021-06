Il OnePlus Nord CE 5G potrebbe essere presentato il prossimo 10 giugno, andando ad arricchire la fascia media della proposta offerta dal produttore cinese. Come riportato da ‘91mobiles.com‘, un contest di recente attivato dalla divisione indiana di Amazon riferisce a quanto ammonta la memoria RAM e lo storage del dispositivo, dando indicazioni anche sulle colorazioni in cui verrà reso disponibile.

I GB di RAM sono 8, mentre la memoria interna sarà pari a 128GB. Quanto alla nuance cromatica, si parla di Charcoal Ink (un colore tendente al nero), ma è probabile che non sarà la sola ad essere presentata (difficilmente un qualsiasi terminale viene lanciato in un unico colore, quindi aspettiamoci che saltino presto fuori il resto delle opzioni cromatiche, di cui vi daremo traccia appena possibile). Il OnePlus Nord CE 5G dovrebbe avere un prezzo più che competitivo, lasciandosi preferire a tanti altri medio-gamma che già popolano il mercato. La scheda tecnica provvisaria parla chiaro: schermo AMOLED da 6.43 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz, processore Snapdragon 750G, 8GB di RAM e 128GB di storage interno, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP e frontale da 16MP (un prodotto di alto profilo).

Il OnePlus Nord CE 5G includerà anche il supporto alla connettività 5G (cosa per niente scontata quando si parla di un medio gamma), ed avrà dimensioni pari a 162,9 x 74,7 x 8,4 mm (10,3mm all’altezza della fotocamera posteriore, che pare sorgere un po’ rispetto al resto della scocca). Il device verrà presentato alle 15.30 (ora italiana) del prossimo 10 giugno: non manca troppo tempo all’evento, tenetevi assolutamente pronti per fare la conoscenza di questo particolare dispositivo di fascia media. Speriamo di avervi chiarito le idee a riguardo, restando a disposizione per qualsiasi domanda voleste farci attraverso il box dei commenti in basso.