Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, 18 maggio. Cambia ancora la programmazione della fiction di Canale5 con Raoul Bova che in quest’ultima settimana andrà in scena con le ultime due puntate in cui scopriremo molte delle verità fino ad ora celate. Il passato dei protagonisti sta per venire a galla, almeno in parte (visto che sembra ci possa essere un seguito), ma i fan dovranno prendere carta e penna per segnarsi la data della messa in onda delle ultime due puntate.

Buongiorno Mamma! non va in onda oggi, 18 maggio, ma la penultima puntata tornerà nel prime time di domani nella sua collocazione originale al mercoledì sera ma tutto cambierà ancora poi la prossima settimana. In particolare, salvo ulteriori cambiamenti, l’ultima puntata è collocata al giovedì, il 27 maggio. Una programmazione ballerina nonostante i buoni ascolti e l’ottimo riscontro del pubblico e del popolo dei social che si sta arrovellando il cervello per risolvere l’intricato puzzle alla base dei rapporti umani tra i vari personaggi, cosa scopriremo nelle nuove puntate?

La trama della puntata di domani di Buongiorno Mamma! rivela che, dopo l’incidente d’auto, Agata e Sole vengono portate in ospedale: la ragazzina è in condizioni gravissime e lotta tra la vita e la morte. Toccherà proprio ad Agata rimandare la sua partenza proprio per donare il sangue utile a salvarla proprio mentre Guido viene a sapere che è Federico il padre del bambino e lo aggredisce pretendendo delle spiegazioni.

Colaprico cerca di usare la situazione per colpire i Borghi mentre Sole, ormai guarita grazie dopo la trasfusione, torna a casa ma rimane sconvolta quando scopre che tra il padre e Miriam c’è del tenero. Agata, rientrata a casa Borghi, fa una sconvolgente scoperta sul passato di Guido, ma quale?