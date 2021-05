Buongiorno Mamma scappa dalle repliche di Montalbano e Canale5 cambia la sua programmazione in corsa. Non pensavamo che gli ascolti fossero tali da pensare ad uno spostamento ma, a quanto pare, per i vertici Mediaset è necessario pensare ad un vero e proprio anticipo della messa in onda del nuovo episodio della serie che, quindi, non andrà in onda al mercoledì bensì al martedì.

L’annuncio è stato confermato poco fa sui social ufficiali delle fiction di Canale5 chiarendo che Buongiorno Mamma quindi non andrà in onda al mercoledì ma anticiperà al martedì sera forse proprio per evitare Luca Zingaretti e il suo Salvo ma ritrovandosi contro la cerimonia dei David di Donatello 2021, sarà una condanna a morte già scritta o c’è la possibilità di vincere contro l’armata Rai?

Nella quarta puntata di Buongiorno Mamma in onda l’11 maggio, Guido indaga su Agata che, intanto, sta organizzando una festa a sorpresa per il suo compleanno, provocando in lui un’inaspettata reazione. Nel presente, Francesca non riesce più a controllare la sua forte attrazione per Armando, mentre Sole riceve inaspettate attenzioni da Federico. Guido si trova costretto a prendere una decisione delicata che riguarda Agata e si avvicina sempre più a Miriam, specie dopo aver scoperto un segreto nel passato della collega.

Al momento non sappiamo ancora se la fiction con Raoul Bova tornerà poi al suo posto al mercoledì o continuerà al martedì con le restanti puntate di questa prima stagione.