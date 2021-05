FERIX ft RXNN

FLAY

FUNKALAI

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Scegliamo poi quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguito, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. Magari alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI!

Questo il link diretto per accedervi.

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

FERIX ft RXNN

Incredibile ma vero, Ferix e Rxnn si sono visti in diretta da me per il prima volta, pur avendo collaborato nel brano o “Viola”. Lui da Battipaglia, lei da Las Palmas, in Gran Canaria.

FLAY

Un duo della Brianza. Hanno creato un progetto coinvolgendo altri musicisti e, grazie a Livio Magnini dei Bluvertigo, hanno realizzato un disco.

FUNKALAY

Un folle dal nome Michele Dominici, genovese, che mi ha colpito col video “Introito (tributo alle cover)”, una protesta contro le cover band che hanno cancellato la musica live di chi fa brani propri

Ecco alcune brevi bio (scalcinate) che mi hanno mandato al volo. Mi manca quella dei FLAY e di FERIX

RXNN

RXNN (roxanne), classe 97, ho cominciato a cantare ai primi 5/6 anni col telecomando in salotto per poi passare dagli 8 anni fino ai 12 al conservatorio di Las Palmas con lezioni di arpa e canto lirico.

Dai 12 in poi ho voluto passare al canto moderno.

Adesso con 24 anni canto diversi generi che sempre ricadono sul R&B, nonostante ci sia una sperimentazione musicale dietro.

(ps. dagli 8 anni fino ai 16 ho dovuto fare lezioni di solfeggio e non ho mai capito una mazza, vado sempre ad orecchio) a collaborazione nasce tramite il mio manager, Paolo Hanzo è un videomaker che stava facendo un contest su instagram per aiutare i giovani emergenti in momenti come questi bravissima persona, professionalissimo

il contest era di vincere un video fatto da lui

la canzone a lui piacque da morire e alla fine mi ha chiesto di diventare il mio manager

FUNKALAI

Bio fatta al momento.

Michele Dominici

Genovese per caso, nato nel 66.

Vivo in una valle lontano da Genova.

Inizio a suonare prestissimo prima il pianoforte, poi chitarra e basso.

Sopravvivo a stenti nell’underground per buona parte degli anni 90 con un gruppo chiamato Agorà, poi suono il basso con un gruppo di flamenco. Nel 2003 e nel 2005 realizza due cd “ …dalla casa dei cactus” e “Freddo” auto prodotti. Dal 2010 al 2018 suona e realizza un cd con Gli Inverter,

nel 2012 forma il duo demenziale Funkalai col quale realizza un cd “Cavedani”

nel 2020 esce il terzo cd “viaggi da fermo” sempre autoprodotto. Ora ha diversi progetti in cantiere sia come cantautore che come Funkalai e altri di musica strumentale