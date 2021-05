Ci sono non poche segnalazioni, in queste ore, da parte di utenti secondo cui LA7 non si vede, almeno stando alla situazione che per parte del pubblico si è venuta a creare in Italia a maggio 2021. In un contesto del genere, non è che ci siano troppe strade potenzialmente perseguibili per mettersi alle spalle l’anomalia. L’utente interessato a seguire nuovamente il suddetto canale, infatti, dovrà procedere necessariamente con la sintonizzazione della frequenza, a prescindere dalle cause di questo “bug”.

Come procedere se LA7 non si vede nel 2021 tramite la sintonizzazione della frequenza

Dunque, dopo aver parlato di questa emittente per alcuni lanci interessanti, come la recente riproposizione della serie Chernobyl secondo quanto riportato nel nostro approfondimento, oggi 15 maggio bisogna fare molta attenzione a questioni puramente tecniche. Provando a scendere nello specifico, se LA7 non si vede nel 2021, le istruzioni da seguire restano le stesse degli anni precedenti, in riferimento alla necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile la sintonizzazione della frequenza.

Per farlo, dovrete in primis accedere alle impostazioni del vostro televisore, come viene annunciato proprio da LA7 tramite la specifica pagina web in cui vengono date dritte in merito. Dopo esservi recati all’interno della voce riguardante la nuova sincronizzazione dei canali, dovrete attivare l’opzione di ricerca di tutti i canali. Andando oltre la semplice selezione dei nuovi. A questo punto, attivate, se richiesto, la possibilità di cancellare la vecchia lista canali.

Giunti alla terza fase, non dovrete fare altro che attivare, qualora dovesse essere richiesto, l’opzione di numerazione automatica dei canali. A tal proposito, va precisato che in alcuni modelli lo stesso ordinamento risulti automatizzato. Così facendo, dovreste mettervi alle spalla tutti problemi nel caso in cui LA7 non si vede a maggio 2021. Fateci sapere come stanno andando le cose da alcune ore a questa parte.