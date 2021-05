Sono realtà i nuovi Amazon Echo Show 5 e 8 2021, di cui vi parleremo più dettagliatamente a seguire. Amazon Echo Show 8 2021 integra uno schermo HD da 8 pollici con fotocamera da 13MP con otturatore adattivo per panoramiche, zoom e campo automatico del soggetto in videochiamata. Non mancano il processore octa-core, due speaker stereo e l’opportunità di avvalersi di Amazon Photos per rendere la schermata iniziale una sorta di cornice digitale (spazio senza limiti sul cloud e risoluzione massima per i clienti Prime).

Amazon Echo Show 8 2021 consentirà anche di gestire i prodotti smart della casa tramite l’assistente vocale Alexa. Il prodotto consente anche di tenere la propria abitazione sotto stretto controllo in quanto il feed della videocamera che include può sempre essere visualizzato su altri device Echo o dall’app Alexa (un aspetto senz’altro da non sottovalutare, e che potrebbe rivelarsi molto utile a diversi utenti). Amazon Echo Show 8 2021 sarà acquistabile al prezzo di 129 euro a partire dal 9 giugno nelle colorazioni Antracite e Bianco Ghiaccio (pre-ordini da oggi 13 maggio).

Amazon Echo Show 5 2021 include una fotocamera da 2MP con otturatore occultabile quando non lo si utilizza. Lo schermo è da 5.5 pollici, mentre le colorazioni disponibili sono Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte. In questo caso, parliamo di un prodotto più tradizionale, e che non offre spunti particolari per quanto riguarda Amazon Photos. Confermate, per il resto, le caratteristiche degli altri altoparlanti Echo in combinazione con Alexa. Amazon Echo Show 5 2021 ha un prezzo di 84,99 euro, con pre-ordini già aperti e disponibilità effettiva dal 9 giugno. Non abbiamo altro da aggiungere, sperando le cose vi siano già sufficientemente chiare. Restiamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.